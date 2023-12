Hollannissa myytiin ensimmäistä kertaa laillisesti kasvatettua kannabista

Kuva: Hollandse Hoogte/Shutterstock/All Over Press

Päihdyttävää kannabista on saanut jo pitkään ostaa kannabiskahviloista. Kahvilat eivät ole kuitenkaan voineet ostaa kannabista laillisesti.

Hollannissa kannabiskahvilat saivat perjantaina ensimmäistä kertaa myydä laillisesti kasvatettua kannabista Tilburgin ja Bredan kaupungeissa Pohjois-Brabantin provinssissa.

Kyse on puolen vuoden kokeilusta, jonka on tarkoitus laajentua koko maahan. Hollanti päätti kokeilusta jo vuonna 2019, mutta sen aloitus on jatkuvasti siirtynyt erilaisista syistä.

Kokeilun ensivaiheessa Bredassa ja Tilburgissa sijaitsevat kannabiskahvilat voivat ostaa kannabista kolmelta viranomaisten hyväksymältä kannabiskasvattajalta, Hollannin yleisradioyhtiö NOS kertoo.

– Olemme odottaneet tätä yli 40 vuotta, bredalaisen kannabiskahvilan pitäjä Ed Pattché iloitsi NOS:lle.

Pattchén mukaan viranomaisten säännöstelemä kannabis on hyvälaatuista, torjunta-aineista vapaata ja pidemmällä aikavälillä hieman halvempaa kuin laiton kannabis.

Laitonta mutta hyväksyttyä

Kannabiskahviloista on Hollannissa jo vuosikymmenien ajan voinut ostaa tietyin ehdoin pieniä määriä kannabista. Hollannin pääkaupunki Amsterdam onkin tullut tunnetuksi lukuisista kannabiskahviloistaan ja niiden perässä kaupunkiin saapuvista turisteista.

Kannabis on silti yhä luokiteltu laittomaksi huumeeksi.

Tämä on johtanut kummalliseen tilanteeseen, missä kannabiskahvilat saavat myydä kannabista, mutta joutuvat ostamaan sitä laittomasti. Siksi kannabiksen kasvatus on pitkälti jäänyt rikollisjärjestöille.

Avaa kuvien katselu Hollannin terveysministeri Erns Kuipers sekä Bredan ja Tilburgin pormestarit vierailivat kannabiskahvilassa perjantaina. Kuva: RUT / SplashNews.com

Nyt alkaneen laillistamiskokeilun tarkoitus onkin lisätä viranomaisten kannabiksen myynnin valvontaa ja viedä rikollisilta markkinaa.

Ensi alkuun tulokset voivat jäädä melko laihoiksi, sillä kannabiskahviloiden pitäjät pelkäävät, että kannabista ei ole riittävästi tarjolla.

Kokeilujakson aikana kahvilat saavatkin yhä myydä kannabista, joka on ostettu laittomasti.

Myöhemmin kannabiskahviloilta on kuitenkin tarkoitus vaatia ainoastaan laillisesti kasvatetun kannabiksen myyntiä. Kahviloiden on määrä saada myös lupa pitää halussaan suurempia määriä kannabista. Nyt määrä on rajoitettu 500 grammaan, mitä kahviloiden omistajat ovat pitäneet liian vähäisenä määränä.

Suomessa kannabis on luokiteltu laittomaksi huumeeksi.