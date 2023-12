Tyrmistys leviää Israelissa – sotilaat tappoivat vahingossa israelilaisia panttivankeja

Kolmen panttivangin kuolema Israelin armeijan luoteihin Gazassa on lisännyt vaatimuksia välittömästä sopimuksesta Hamasin kanssa.

Sadat mielenosoittajat marssivat lauantain vastaisena yönä Israelin Tel Avivissa. He tukkivat kaupungin pääväylän ja vaativat hallitukseltaan välitöntä sopimusta loppujenkin terroristijärjestö Hamasin kaappaamien panttivankien vapauttamiseksi.

Israelissa on levinnyt järkytys ja tyrmistys sen jälkeen, kun maan asevoimat (IDF) kertoi perjantaina sen sotilaiden ampuneen vahingossa kuoliaaksi kolme israelilaista panttivankia Gazassa.

IDF lähetti surunvalittelunsa uhrien omaisille ja lupasi ”täyttä avoimuutta” tapauksen tutkinnassa.

Parikymppiset Yotam Haim, Alon Shamriz ja Samer Talalka joutuivat Hamasin kaappaamiksi Gazan rajalla sijaitsevilta kibbutseilta 7. lokakuuta.

Asevoimien mukaan sotilaat ampuivat panttivangit Gazan kaupungissa, koska olivat erehtyneet luulemaan heitä uhaksi. IDF uskoo, että kolmikko oli joko paennut kaappaajiltaan tai kaappaajat olivat jättäneet panttivangit jälkeensä.

”Netanjahulla on verta käsissään”

Israelilaisten panttivankien menehtyminen omien sotilaiden luoteihin lisää hallituksen painetta sopia Hamasin kanssa uusista vankienvaihdoista.

Hamas kaappasi lokakuun hyökkäyksessään noin 240 israelilaista, joista yli sata on yhä panttivankeina Gazassa. Marraskuun lopussa viikon kestäneen tulitauon aikana Hamas vapautti panttivankeja ja Israel vankiloissaan olleita palestiinalaisia.

Mielenosoittajat kerääntyivät kaduille Tel Avivissa lauantain vastaisena yönä. Kuva: Ahmad Gharabli / AFP

Yksi Tel Avivin yölliseen mielenosoitukseen osallistuneista oli Zohar Avigdori, jonka omiakin sukulaisia on edelleen Gazassa panttivankeina.

– Tunnen henkilökohtaisesti uhrien perheitä, jotka odottivat toiveikkaina rakkaidensa kotiinpaluuta. Tämä iski suoraan sydämeen. Nyt tarvitaan heti sopimus panttivankien vapauttamiseksi, Avigdori sanoi uutistoimisto Reutersille.

Panttivangit täytyy saada vapaaksi ”hinnalla millä hyvänsä”, sanoi puolestaan Tel Avivin kaduilla marssinut Ilana Zeffren. Hän syytti tilanteesta pääministeri Benjamin Netanjahua.

– Hän on vastuussa kaikesta, mitä on tapahtunut ja tapahtuu edelleen. Hänellä on verta käsissään. Hänen pitäisi erota välittömästi, Zeffren sanoi Reutersille.

Netanjahu kirjoitti perjantai-iltana viestipalvelu X:ssä pitävänsä kolmen panttivangin kuolemaa ”sietämättömänä tragediana”.

Lähteet: Israel ja Hamas palaamassa neuvottelupöytään

Neuvottelut Israelin ja Hamasin välillä saattavat olla jälleen alkamassa, kertoo yhdysvaltalainen uutissivusto Axios lähteidensä tietoihin perustuen. Israelin tavoitteena olisi saada aikaan uusi sopimus panttivankien vapauttamiseksi.

Axiosin mukaan Israelin tiedustelupalvelu Mossadin päällikkö olisi tapaamassa tänä viikonloppuna jossain päin Eurooppaa Qatarin pääministerin. Tarkoituksena on sopia neuvotteluiden jatkamisesta, joissa Qatar toimii välittäjänä.

Perjantaina Yhdysvallat vaati jälleen Israelia kaventamaan maahyökkäystään Gazassa enempien siviiliuhrien välttämiseksi.

Israelin pommituksissa ja hyökkäyksessä on Hamasin hallinnoiman Gazan terveysministeriön mukaan kuollut noin 18 800 ihmistä, joista suurin osa on naisia ja lapsia. Noin 1,9 miljoonaa ihmistä on paennut kodeistaan.

Qatarilainen uutiskanava al-Jazeera kertoo, että sen kuvaaja Samer Abudaqa kuoli Israelin pommituksissa eteläisen Gazan Khan Younisissa perjantaina. Hän on yksi ainakin 64:stä sodasta raportoivasta journalistista, jotka ovat kuolleet sodan aikana.

