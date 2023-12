Kuusi vuotta kaiteissa ollut Alex Batty palasi kotiin Isoon-Britanniaan – äidin epäillään oleskelevan Suomessa

Espanjassa kuusi vuotta sitten 11-vuotiaana kadonnut Alex Batty on nyt palannut turvallisesti kotiin Isoon-Britanniaan.

Kuusi vuotta kateissa ollut brittipoika Alex Batty on palannut kotiin Isoon-Britanniaan. Suur-Manchesterin poliisin edustajan mukaan hän lensi lauantaina Toulousesta Amsterdamin kautta Lontooseen. Matkaseuranaan Alexilla oli brittipoliiseja sekä yksi perheenjäsen.

– Voin suureksi ilokseni kertoa, että Alex on nyt turvallisesti palannut Britanniaan kuuden vuoden jälkeen, apulaisylikonstaapeli Matt Boyle sanoi.

Batty palaa nyt äidinpuoleisen isoäitinsä ja virallisen huoltajansa Susan Caruanan hoiviin.

– En voi sanoin kuvailla, kuinka helpottunut ja onnellinen olen, että Alex on löydetty turvassa ja terveenä, Caruana sanoi Britannian poliisin välittämässä lausunnossa.

– Tärkeintä on, että hän on turvassa. Se, mitä hän on kokenut, olisi ollut ylivoimaista kenelle tahansa, saati sitten lapselle. Pyydän, että perheellemme annetaan nyt yksityisyyttä meidän toivottaessamme Alexin tervetulleeksi takaisin. Haluamme tehdä hänen toipumisprosessistaan mahdollisimman hellävaraisen, Caruana jatkoi.

Avaa kuvien katselu Kuusi vuotta kateissa ollut Alex Batty palaa nyt isoäitinsä Susan Caruanan (kuvassa) luo. Kuva: Chris Neill / MEGA / All Over Press

Poliisin mukaan pojan katoamiseen liittyviä olosuhteita ei ole vielä täysin selvitetty, ja on yhä avoinna, aloitetaanko tapauksesta rikostutkinta.

Äiti on ehkä Suomessa

Britannian poliisi etsii Alexin äitiä Melanie Battya epäiltynä osallisuudesta poikansa katoamiseen. Toulousen apulaissyyttäjän, Antoine Leroyn, mukaan tämä saattaa nyt oleskella Suomessa. Pojan isoisän David Battyn uskotaan kuolleen puoli vuotta sitten.

Manchesterin läheltä Oldhamista kotoisin oleva Alex Batty katosi vuonna 2017 ollessaan lomalla Espanjassa äitinsä ja isoisänsä kanssa. Poika oli katoamishetkellä 11-vuotias.

Alex löytyi tällä viikolla tien varresta Etelä-Ranskasta läheltä Toulousen kaupunkia. Nyt 17-vuotias poika sanoi kävelleensä Pyreneiden vuoristossa neljä vuorokautta. Hän kertoi lähteneensä pakoon äitiään, joka oli yrittänyt saada hänet mukaansa Suomeen.

– Hän oli saanut tarpeekseen, kertoi pojan yöllä kaatosateesta turvaan poiminut autokuski Fabien Accidini.

– Poika sanoi minulle: ”Olen 17-vuotias. Tarvitsen tulevaisuuden.”

Auttajansa mukaan Alex haluaa palata kouluun ja opiskella insinööriksi.

Batty kertoi ranskalaisviranomaisille eläneensä sieppaamisensa jälkeen äitinsä ja isoisänsä kanssa kiertolaiselämää Espanjassa, Marokossa ja Ranskassa osana henkistä yhteisöä. Yhteisö tunnetaan eri puolilta Eurooppaa tulleiden vaihtoehtoista elämäntapaa hakevien lahkolaisten leirinä.

Lähteet: AP, AFP, Reuters