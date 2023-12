Suuryhtiö toisensa perään keskeyttää rahtiliikenteen Suezin kanavassa – tutkija: ”Sulku tulee hyvin kalliiksi”

Gazan sodan sivuvaikutuksena yhä useampi suuri huolintayhtiö on ilmoittanut keskeyttävänsä liikennöinnin Punaisenmeren kautta. Syynä ovat Jemenin huthikapinallisten tekemät laivoihin kohdistetut iskut, joilla on pyritty painostamaan Israelia aselepoon Gazassa.

Päätöksestä ovat viikonloppuna ilmoittaneet maailman suurin merikontteja kuljettava yritys MSC Mediterranean Shipping sekä ranskalainen laivanvarustamo ja konttiyhtiö CMA CGM. Jo perjantaina saman päätöksen tekivät maailman suurimpiin huolintayhtiöihin kuuluvat Maersk ja Hapag-Lloyd.

Egyptin Suezin kanavan kautta Välimereen yhdistyvä Punainenmeri on elintärkeä reitti kansainväliselle kaupalle. Tuoreessa muistissa on, miten Ever Given -rahtialuksen jumiutuminen Suezin kanavaan lähes viikoksi vuonna 2021 sekoitti maailman rahtiliikenteen.

Avaa kuvien katselu Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Kauppareitin tärkeydestä niin maailmankaupalle kuin Egyptille muistutti Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart viestipalvelu X:ssä.

– Sulku tulee hyvin kalliiksi ja siksi se pyritään pian päättämään. Jemenin huthit saavat varmasti pian huomata haukanneensa liian ison palan, Stewart arvioi.

Iskuja tekevät huthit hallitsevat Jemenin pohjoisosia. Brittiläisen The Economist -lehden Lähi-idän kirjeenvaihtaja Gregg Carlstrom huomauttaa niin ikään X:ssä, että kuljetusten takkuaminen haittaa myös Jemeniä – köyhää maata, joka tuo ruokaa ja polttoainetta Punaisenmeren kautta.

Sulusta aiheutuva hintojen nousu osuu Carlstromin mukaan kaikkein voimakkaimmin globaalin etelän maihin.

USA ja Britannia ampuvat alas drooneja

Iranin tukemat huthikapinalliset hyökkäsivät MSC:n aluksen kimppuun perjantaina Punaisellamerellä. Kukaan ei haavoittunut hyökkäyksessä, mutta alus kärsi vaurioita.

Huthit ovat viime viikkoina tehneet myös drooni- ja ohjusiskuja kohti Israelia. Lauantaina iskuja osui Israelin eteläiseen Eilatin merenrantakaupunkiin.

Yhdysvaltalainen sota-alus ampui lauantaina alas toistakymmentä droonia, jotka oli laukaistu Jemenin huthialueilta, kertoivat Yhdysvaltain asevoimat. Yhdysvaltain mukaan kyse oli yksisuuntaisista hyökkäyslennokeista, jotka torjuttiin ilman laivoille aiheutuneita vahinkoja tai loukkaantumisia.

Britannian puolustusministeri Grant Shapps kertoi X:ssä alueella olevan brittihävittäjä HMS Diamondin pudottaneen kauppalaivaa kohti lähetetyn taistelulennokin torjuntaohjuksella Punaisellamerellä.

Lähteet: AFP, Reuters