Kolmenkymmenen vuoden jäälyhtyperinne päättyy Sotkamossa, apilapelto ei kestänyt yleisöryntäystä

Paakin jouluvalot eivät syty ensi vuoden loppiaisena Sotkamossa. Loppiaisen seudulle vakiintunut tapahtuma järjestettiin toistaiseksi viimeisen kerran kuluvana vuonna, se täytti samalla 30 vuotta.

Syynä on parkkitilan puute. Vuosittaisen ruuhkan noin sadan asukkaan pikkukylälle aiheuttanut tapahtuma kaipaa kiperästi parkkitilaa ja nyt pysäköintialueena aiemmin käytetyllä pellolla viljellään apilaa.

Apilapelto ei olisi kestänyt autojen pysäköintiä.

Paakin kylän aktiivit kuitenkin elättelevät toivoa, että tapahtuma saisi jatkoa välivuoden jälkeen. Neuvotteluja pysäköintipaikasta käydään tulevaa ajatellen.

– Nytkin viime aikoina ollaan oltu yhteydessä meihin Etelä-Suomesta, ja kysytty mikä päivä lyhdyt syttyvät. He olisivat ottaneet talvilomapäiviä ja tulleet katsomaan lyhtyjä, kertoo kylällä asuva Marita Kaipainen.

Pettymys on ollut suuri niin tekijöille kuin kävijöillekin.

– Kyllä me erittäin sitä mielellään tehtäisiin, tämä on sellainen meidän joulujuttu, Kaipainen kertoo.

Lyhdyt ovat valmistuneet kahden perhekunnan voimin, he ovat valmistaneet kaikki tapahtuman noin 1 500 lyhtyä. Suurin osa kävijöistä on tullut lähialueilta, mutta Kaipainen kertoo, että vuosien saatossa on tullut vierailijoita päiväseltään esimerkiksi Alavudelta.