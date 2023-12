Trump puolusti itseään toistamalla Vladimir Putinin sanoja

Trump puhui kampanjatilaisuudessaan New Hampshiressä.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump tukeutui Venäjän presidentin Vladimir Putinin sanoihin kampanjatilaisuudessaan sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Jälleen presidentiksi ensi vuoden vaaleissa pyrkivä Trump otti esivaalien kannalta tärkeässä osavaltiossa New Hampshiressä puheeksi lukuisat vireillä olevat rikossyytteensä, joita hän perusteettomasti väittää presidentti Joe Bidenin hallinnon masinoimiksi.

Trump puolustautui nostamalla esille Putinin syyskuisen puheenvuoron, jossa tämä puolusti Trumpia.

– Jopa Vladimir Putin – onko kukaan kuullut Venäjän Vladimir Putinista? Hän sanoo – ja tämä on sitaatti – että Bidenin poliittisesti motivoitu poliittisen vastustajan vainoaminen on todella hyvä asia Venäjälle, koska se todistaa Yhdysvaltojen poliittisen järjestelmän mädännäisyyden, Trump sanoi.

– Emme voi esittää opettavamme muille mitään demokratiasta. Puhumme demokratiasta, mutta koko maailma näkee kuinka täällä vainotaan poliittista vastustajaa, joka on päihittämässä Bidenin. Se on ihmeellinen asia.

Trump antoi puheessaan ymmärtää, että Putin on uskottava henkilö kommentoimaan Yhdysvaltain poliittista järjestelmää, kirjoittaa The New York Times.

Avaa kuvien katselu Trump ja Putin olivat hyvää pataa Trumpin presidenttikaudella. Kuva otettu G20-kokouksessa Hampurissa vuonna 2017. Kuva: EPA/MICHAEL KLIMENTYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Presidenttikaudellaan Trumpilla oli tapana kehua ja puolustella Putinia. Helsingin huippukokouksessa vuonna 2017 Trump seisoi Putinin vieressä lehdistötilaisuudessa ja kertoi luottavansa Putinin sanaan siitä, että Venäjä ei sekaantunut Yhdysvaltain presidentinvaaleihin Trumpin hyväksi.

Tämä siitä huolimatta, että Yhdysvaltain omien tiedustelupalveluiden mukaan Venäjä sekaantui vuoden 2016 vaaleihin.

Putin ei ollut ainoa itsevaltainen johtaja, jonka Trump kampanjapuheessaan mainitsi.

– Viktor Orbán, Unkarin suuresti arvostettu pääministeri sanoi, että Trump on mies, joka voi pelastaa läntisen maailman, Trump sanoi.

Lisäksi Trump kehui suhteitaan Pohjois-Korean johtajaan Kim Jong-uniin, jota hän kuvaili ”todella mukavaksi”.

– [Kim] ei tykkää Yhdysvaltain nykyisestä hallinnosta, mutta hän tykkää minusta.

Yhdysvalloissa on herännyt pelko siitä, että voittaessaan vaalit Trump pyrkisi kääntämään Yhdysvaltoja ihailemiensa autoritaaristen johtajien mallin mukaiseen suuntaan.

Presidentti Bidenin kampanjatiimi julkaisi varoittavan tiedotteen Trumpin kampanjapuheen jälkeen.

– Tänä iltana Donald Trump kanavoi roolimallejaan matkiessaan Adolf Hitleriä, ylistäessään Kim Jong-unia ja siteeratessaan Vladimir Putinia. Presidenttinä hän on luvannut hallitsevansa diktaattorina ja olisi uhka Yhdysvaltain demokratialle, Bidenin kampanjan tiedottaja Ammar Moussa sanoi.

Bidenin kampanja viittasi Trumpin viimeviikkoiseen letkautukseen Fox News -kanavalla. Hän sanoi, ettei presidenttinä toimisi diktaattorin elkein, ”paitsi ensimmäisenä päivänä”. Tuona virkakautensa ensimmäisenä päivänä hän omien sanojensa mukaan sulkisi Meksikon-vastaisen rajan ja poraisi öljyä.

Lähteet: Reuters, AP