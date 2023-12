Raitiovaunuja ohjataan poikkeusreiteille väärin pysäköityjen autojen vuoksi – tänä vuonna 130 lähtöä jäänyt ajamatta

Raitioliikenne on herkkä häiriöille, koska esteitä ei voi kiertää, kertoo HSL:n viestinnän asiantuntija Tuija Ruoho. Kuva Helsinginkadulta vuodelta 2021.

Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne oy on kirjannut tältä vuodelta 664 väärää pysäköintiä. Numeropalveluun voi kulua tuhansia euroja, kun autojen omistajia yritetään tavoittaa.

Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne oy lähestyy paraikaa valitettavaa jokavuotista sesonkiaikaa.

Yhtiö vastaa pääkaupunkiseudun raitiovaunujen liikennöinnistä. Eilen lauantaina ainakin seitsemän raitiovaunulinjaa jouduttiin siirtämään poikkeusreitille Helsingissä, koska liian lähelle raitiokiskoja pysäköity auto esti etenemisen.

Auton siirtämisen hoitava huoltoyksikkö HE125 lähetettiin yhdeksään kohteeseen. Väärin pysäköityjä autoja kirjattiin yhteensä 14.

– Eilen oli melkoista hässäkkää. Soittelimme jopa Espanjaan asti erään auton omistajalle, joka oli lainannut autonsa kaverilleen, joka taas oli parkeerannut auton lähelle raitiokiskoja, kertoo liikenteenohjaaja Marghita Pajunen Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteestä.

Tänä vuonna noin 130 raitiovaunulähtöä on jäänyt ajamatta pääkaupunkiseudulla väärin pysäköityjen autojen vuoksi, Pajunen kertoo.

Väärin pysäköityjä autoja on kirjattu tältä vuodelta 664 kappaletta. 410 tilannetta on vaatinut HE125-yksikön lähettämisen kohteeseen.

– Penkkoihin aurattu lumi vähentää parkkitilaa kaupungissa, jolloin autoilija voi epähuomiossa jättää autonsa liian lähelle kiskoja. Eniten tätä tapahtuu tammi-helmikuussa.

Numerotiedusteluun tuhansia euroja

Tyypillisesti tilanteet ovat pienestä kiinni, Pajunen arvioi. Autosta voi raitioväylälle ulottua esimerkiksi vain auton sivupeili tai sivuttain käännetty rengas.

Jos raitiotiellä havaitaan väylän tukkiva auto, liikenteenohjaajat ryhtyvät etsimään auton omistajan yhteystietoja Traficomin numeropalvelusta. Alle puolet omistajista tavoitetaan puhelimitse, Pajunen arvioi.

– Numerotiedustelujen vuoksi puhelimiemme saldorajat menevät usein umpeen ja joudumme lisäämään niihin saldoa. Raja on tuhat euroa per liittymä, ja meillä on useita puhelimia.

Jos auton omistajaa ei saada kiinni, paikalle lähetetään huoltoyksikkö HE125 siirtämään auto sivuun. Helsingin kaupunki veloittaa auton omistajalta ajoneuvon siirtokulun.

Siirtomaksu on vähintään 121 euroa. Lisäkustannukset, kuten viikonloppuna tai yöllä tehty siirto, voivat kaksin- tai kolminkertaistaa maksun.

Pajunen toivoo autoilijoilta tarkkaavaisuutta pysäköinnin suhteen.