Musta vai valkoinen joulu? Tämä on ennuste nyt

Tämänhetkisten ennusteiden mukaan joulu on koko maassa valkea.

Tulevan viikon sää on vaihteleva.

Joulu on luminen suurimmassa osassa Suomea, mutta maan eteläosaa kiusaa ensi viikolla lumia sulattavat vesisateet, sanoo Ylen meteorologi Elias Paakkanen.

Lunta on edelleen koko maassa, mutta lauantaisen sään lauhtumisen vuoksi lunta on sulanut noin 5–10 senttiä Satakunnasta, Varsinais-Suomesta, Uudeltamaalta, Päijät-Hämeestä, Kanta-Hämeestä ja Kymenlaaksosta.

Pirkanmaalta ja Pohjanmaan maakunnista Pohjois-Pohjanmaata lukuunottamatta lunta on sulanut vain muutama sentti.

Tuleva viikko on säältään hyvin vaihteleva. Maanantaina suuressa osassa maassa on vielä aurinkoista. Etelä- ja länsirannikolla on plusasteita, mutta pohjoisessa ja idässä sekä maan etelä- ja keskiosan sisämaassa lämpötilat ovat jo pakkasen puolella.

Maanantain ja tiistain välisenä yönä lännestä saapuu uusi sadealue, ja vesisateet pyyhkäisevät lounaan ja osittain muunkin Etelä-Suomen lumet mennessään. Pohjoisempana sateet tulevat lumena.

Tiistain sadealueen jälkipuolella lämpötilat nousevat selkeästi plussan puolelle maan etelä- ja keskiosissa. Pysyvämmän näköinen kylmeneminen näyttäisi olevan tulossa keskiviikkona, jonka jälkeen pakkasta saattaa olla koko maassa.

Viikko näyttää länsi- ja etelärannikolla vaihtelevalta.

Mutta miten käy valkean joulun?

– Loppuviikosta riittää tapahtumaa ja epävarmuutta, Paakkanen sanoo.

Keskiviikkona etelärannikkoa viistää lumisadealue, joka saattaa kuitenkin jäädä meren alueelle. Torstai-illan aikana uusi lumisadealue liikkuu lännestä Etelä-Suomen ylle.

Säämallit ovat Paakkasen mukaan erimielisiä siitä, millä aikataululla lumisadealue tulee, paljonko lunta tulee ja onko osa siitä vettä.

– On mahdollista, että osa sateesta muuttuu perjantain aikana rännäksi. Lounais- ja etelärannikolla ehkä ihan vedeksi. Vaikka näin kävisi, hätä ei ole tämän näköinen, sillä se voi muuttua lauantaina vielä reippaaksi lumisateeksi, Paakkanen kertoo.

Jos ennuste toteutuu täsmälleen sellaisena kuin nyt viikko ennen joulua, koko maassa on valkea joulu.