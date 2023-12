Kiinnostus lihaa korvaaviin elintarvikkeisiin laskee – tuotevalikoima kasvaa silti

Lihaa korvaavat tuotteet, kuten pavuista tai maidosta valmistetut jauhelihan ja kanasuikaleiden oloiset valmisruuat eivät kiinnosta kuluttajia enää niin paljon kuin aiemmin.

Keskon kaupoissa lihaa korvaavien tuotteiden myynti on laskenut viimeisen vuoden aikana vähän yli 10 prosenttia. Samoin S-ryhmässä laskua on ollut joitakin prosentteja.

Raha ratkaisee?

S-ryhmän marketkaupan myyntipäällikkö Juha Nieminen arvelee, että myyntimäärien väheneminen johtuu rahasta. Ruuanlaitossa kalliimpi proteiininlähde voidaan helposti vaihtaa esimerkiksi edullisempiin papuihin, soijarouheeseen tai muihin lihattomiin raaka-aineisiin.

Niemisen mukaan ilmiö on tuttu muistakin tuoteryhmistä, joissa halvempia, korvaavia vaihtoehtoja on saatavilla.

– Ostovoiman hiipuminen näkyy esimerkiksi maitotalousvälipalatuotteissa siten, että ne saatetaan korvata vaikkapa puurolla tai leivällä, Nieminen sanoo.

Avaa kuvien katselu S-ryhmän marketkaupan myyntipäällikkö Juha Nieminen kertoo kasvipohjaisten juomien, kuten kauramaidon käytön olevan edelleen suosittua. Kuva: Linda Tammela / Yle

Keskon osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorinen ei usko, että rahalla on suurta vaikutusta lihaa korvaavien tuotteiden myynnin vähenemisessä. Hinnat ovat pysyneet suunnilleen samoina pitkään.

Sen sijaan Vuorinen arvelee, että uutuuden viehätys on kaikonnut.

– Uusien tuotteiden kohdalla kokeilijoita on aina, mutta uusintaostoja ei ole näiden tuotteiden kohdalla yhtä paljon, Vuorinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Keskon osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorinen kertoo, että lihaa korvaavia tuotteita tulee koko ajan lisää markkinoille. Kuva: YLE

Toisaalta myyntiin vaikuttaa, millainen tarjonta kuluttajien saatavilla on. Lidlissä lihaa korvaavien tuotteiden myynti on kasvanut, sillä valikoimaa on vastikään laajennettu. Lidlissä myös tofu-tuotteiden, papujen, linssien ja soijarouheen myynti on kasvanut.

Paikkakunnallakin on väliä

Lihaa korvaavien tuotteiden menekissä kaupan sijainnilla on suuri merkitys. Vuorinen kertoo, että jo Helsingin sisällä muutaman kilometrin päässä toisistaan olevissa K-kaupoissa tuotevalikoima vaihtelee paljon, samoin kuin myyntimäärät.

Asiakasprofiili vaikuttaa myös maakuntien marketeissa. Etelä-Savossa Mikkelin Prismassa päivittäistavaraosaston myyntipäällikkö Antti Hänninen kertoo, että lihaa korvaavien tuotteiden myynti vilkastuu kesäisin, jouluisin ja muina lomasesonkeina.

– Etelä-Suomesta tulee silloin meille joukko uusia asiakkaita. Ehkä näillä leveysasteilla ei olla niin vegejä kuin muualla, Hänninen sanoo.

Avaa kuvien katselu Mikkelin Prismassa ostoksilla ollut Marketta Laaksometsä kertoo käyttävänsä lihaa enää hädin tuskin lainkaan. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Tietyt lihaa korvaavat tuotteet myyvät kuitenkin hyvin ympäri vuoden ja vegevalikoima on laaja Mikkelissäkin.

– Tuotevalikoima riippuu myynnistä. Isommilla paikkakunnilla myös hyllymetrejä on enemmän kuin meillä, joten sinne mahtuu enemmän vaihtoehtoja, Hänninen kertoo.

Keskon Janne Vuorinen uskoo, että tuotevalikoiman laajuus kertoo kasvipohjaisten tuotteiden olevan pysyvä osa kaupan valikoimia.

– Uusia tuotteita tulee koko ajan, vaikka myynnin osuus on aika pieni. Teollisuudessa on selvästi uskoa, ettei trendi ole häviämässä, Vuorinen sanoo.

Lidl: Kinkku kuuluu yhä harvemman joulupöytään

Lidl kysyi marraskuussa yli tuhannelta suomalaiselta, aikovat he ostaa joulukinkun tänä vuonna ja yhä harvempi vastasi kyllä.

Viime vuonna kinkku kuului 84 prosentin joulupöytään, mutta tänä vuonna enää 81 prosentin. Muutosta on myös ostettavan kinkun määrässä; 15 prosenttia kinkun hankkivista aikoo ostaa sitä aiempaa vähemmän.

Lidlin tiedotteessa ostojohtaja Thomas Heinrichs arvelee, että vaikka kinkku on edelleen tärkeä osa joulupöytää, sitä ei syödä enää monta päivää peräkkäin.

– Pienempi annos riittää hyvin kinkkuperinteen ylläpitoon. Lihan kulutusmäärään kiinnitetään selkeästi huomiota aiempaa enemmän, Heinrichs sanoo tiedotteessa.