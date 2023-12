Suomenvenäläisellä yhdistyksellä kunnianhimoinen tehtävä: itäraja kokonaan auki

Yle seurasi sunnuntai-iltana Helsingin keskustakirjasto Oodissa tilaisuutta, jossa keskusteltiin itärajan sulkemisesta ja kerrottiin uuden yhdistyksen perustamisesta.

Yhdistyksen tarkoitus on ajaa Suomessa asuvien venäläisten ja kaksoiskansalaisten etuja ja oikeuksia.

Sen ensimmäinen tehtävä on yrittää saada itäraja auki.

Oodin tilaisuuteen osallistui noin viitisenkymmentä henkilöä. Paikalla oli myös Suomen kansalaisia. Yhdistys on tarkoitettu kaikille henkilöille, joille itärajan sulkeminen aiheuttaa ongelmia.

Itäraja on suljettu tällä hetkellä voimassa olevan päätöksen mukaan tammikuun 14. päivään saakka.

Yle esitti Oodin tilaisuuden juontajalle Karina Terekhovalle seitsemän kysymystä itärajan tilanteesta ja yhdistyksestä.

1. Millaisia ongelmia itärajan sulkeminen aiheuttaa?

– Ongelmia tulee monille suomalaisillekin, ei vain venäläisvähemmistölle. Ongelmat liittyvät perhesiteisiin, kun esimerkiksi iäkkäät sukulaiset asuvat rajan toisella puolella.

– Ongelmia tulee myös Suomessa opiskeleville, koska heillä ei ole muuta keinoa saada perheiltään rahaa kuin hakea käteistä Venäjältä. Kaikki rahansiirtokeinot on katkaistu Venäjän hyökkäyssodan alussa.

2. Millaisen yhdistyksen perustatte?

– Ajattelimme perustaa oikeuden ja etujen suojaamiseksi yhdistyksen. Se käsittelee ongelmia, jotka syntyvät näissä olosuhteissa ja hallituksen päätöksistä, jotka syrjäyttävät tiettyjen vähemmistöjen ja muiden suomalaisten oikeuksia.

3. Keskittyykö yhdistys itärajan päätöksestä tuleviin ongelmiin?

– Näillä näkymin se on ensimmäinen asia, jonka kanssa joudumme tekemisiin. Emme rajoita toimintaa vain tähän kysymykseen.

– Tulee varmasti muitakin asioita, jotka vaativat yleistä vuoropuhelua Suomen päättäjien kanssa.

3. Kuinka pian yhdistys perustetaan?

– Tulevien viikkojen aikana, olemme tekemässä parhaillaan viimeisiä säätöjä.

Avaa kuvien katselu Helsingin keskustakirjasto Oodissa puhuttiin sunnuntai-iltana itärajan sulkemisesta ja sen tuomista ongelmista. Kuva: Jouni Immonen / Yle

4. Millaisen viestin haluatte lähettää Suomen hallitukselle?

– Noudattakaa omia lakejanne. Ties kuinka monta lakia on rikottu rajansulkemispäätöksessä.

– Viestini on, että on muitakin ratkaisuja. Niitä on etsittävä vuoropuheluissa. Pian meillä on sellainen yhdistys, jonka kanssa voi järjestää vuoropuhelua.

– Olemme yhteistyöhaluisia ja kunnon kansalaisia. Olemme teidän naapureita, kollegoita, opettajia, palvelijoita, hoitajia. Emme ole mitenkään vihollisia, olemme kunnon Suomen kansalaisia.

5. Huolestuttaako teitä, että itäraja on kokonaan suljettu?

– Kyllä, ja sen täytyy huolestuttaa ihan kaikkia suomalaisia, ei pelkästään meitä.

6. Ymmärrättekö Suomen hallituksen näkökulman, että turvallisuus on syynä sulkemiseen?

– Ymmärrämme täysin. Olemme samaa mieltä Suomen hallituksen kanssa, mutta nyt on etsittävä muita ratkaisuja. Niitä kyllä löytyy.

– Kaikki ratkaisut, jotka noudattavat ihmisoikeuksia, ovat hyviä.

7. Mitä mieltä olette siitä, kun Suomen hallitus sanoo Venäjän olevan sen taustalla, että turvapaikanhakijoita tulee rajan yli?

– Meillä ei voi olla mielipidettä siihen, koska emme tiedä kaikkea tässä tilanteesta.

– Asia voi olla kuitenkin täsmällisesti näin. Silti on etsittävä näinkin korkeisiin haasteisiin lainsäädännöstä vastauksia ja ratkaisuja.