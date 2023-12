Ruotsalaisjengin huumerekat jyristivät Suomeen Tornion kautta – ”Haluamme pysäyttää ilmiön Suomen rajoilla”

Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkosen mukaan ulkomaalaisten rikollisten pääsy Suomeen on pyrittävä torjumaan ja turvattava siihen myös riittävät resurssit.

E4 on Suomen ja Ruotsin välisen tieliikenteen valtaväylä. Vilkkaimmalla ylityspaikalla Haaparannalla ja Torniossa rajan ylittää vuosittain neljä miljoonaa ajoneuvoa.

Ruotsin läpi Tornion kautta Suomeen kulkeva reitti on myös yksi miljoonabisneksissä mukana olevien huumerikollisten pääväylistä. Tullin mukaan reitin suosio on viime vuosina kasvanut entisestään.

– Reittien suosio vaihtelee sykleittäin. Viime aikoina on näyttänyt siltä, että juuri pohjoisen kautta on tuotu huumausaineita entistä enemmän, sanoo Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

Keski- ja Etelä-Euroopasta huumeet kulkevat Suomeen pääosin neljää reittiä.

Postilähetysten lisäksi aineita tulee Baltian kautta, suoraan meriteitse Etelä-Suomen satamiin, Ruotsista joko laivoilla Turkuun, Helsinkiin ja Vaasaan tai pohjoisen reittiä Tornion kautta. Huumerikollisuutta pyritään torjumaan tiiviillä kansainvälisellä yhteistyöllä.

Rikolliset puntaroivat maahantuontia tietysti myös kiinnijäämisriskin mukaan. Jos huume-eriä saadaan kiinni esimerkiksi laivaliikenteessä, siirrytään maantiekuljetuksiin, kunnes tilanne taas muuttuu.

Rikoskomissario Jukka Nurmenniemi keskusrikospoliisista Oulusta arvioi, että pitkästä ajomatkasta huolimatta huumelastin tuonti maanteitse Ruotsin läpi kiinnostaa siksikin, että siinä pystytään toimimaan verraten anonyymisti.

– Esimerkiksi Etelä-Suomen satamissa matkustajaluettelot ovat helposti käytettävissä ja niiden kautta viranomaiset pystyvät profiloimaan näitä henkilöitä ja kulkuvälineitä, jotka tulevat maahan.

Pahamaineinen Dödspatrullen valitsi pohjoisen reitin

Pohjoisen reittiä käytettiin huumekuljetuksiin muun muassa pahamaineiseen ruotsalaiseen Dödspatrullen -rikollisverkostoon, suomeksi Kuolemanpartioon, liitetyssä rikoskokonaisuudessa, jota parhaillaan puidaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Pelkästään tässä rikollisessa suurhankkeessa Ruotsista Suomeen tuotiin Tornion kautta eri puolille Etelä-Suomea yli 350 kiloa huumeita ja yli miljoona kappaletta huumausaineeksi luokiteltuja lääkkeitä. Osan näistä poliisi onnistui takavarikoimaan.

Esitutkintamateriaalista käy ilmi, että joulukuun 2022 ja huhtikuun 2023 välisenä aikana huumelastissa ollut puoliperävaunuyhdistelmä ylitti rajan Torniossa kaikkiaan yhdeksän kertaa.

Valtakunnanraja Tornion ja Haaparannan kohdalla ylitetään miljoonia kertoja vuodessa. Joukkoon mahtuu epärehellisiäkin kulkijoita.

Rekoissa ei pääasiallisesti ollut mitään muuta lastia. Vetoautoissa oli erillinen, salakuljetusta varten rakennettu tilansa, johon huumausaineet oli kätketty kuljetuksen ajaksi.

Esimerkiksi maaliskuussa rekka jyristeli Suomeen mukanaan 30 kiloa amfetamiinia, 33 kiloa hasista ja 10 kiloa kokaiinia. Huhtikuussa lastina oli 35 kiloa amfetamiinia ja 320 000 ekstaasitablettia.

”Rajojen tavaravalvonnan resurssit on turvattava”

Dödspatrullenin pyrkimys päästä laajentamaan myyntiorganisaatiotaan Suomen sisälle onnistuttiin ainakin vielä pysäyttämään, ja se sai paljon huomiota.

Vaikka aineita ehti päätyä paljon levitykseen, oli rikollisten kiinni jääminen viranomaisilta myös onnistuminen.

Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen ei halua ottaa kantaa yksittäiseen rikosjuttuun, mutta hänen mukaansa tilanteen vakavuus on syytä ymmärtää myös resurssien turvaamisen ja kansallisen turvallisuuden näkökulmasta.

– On aina yhteiskunnan valinta, missä vaiheessa huumeongelmaan halutaan puuttua. Kyllä me haluamme mieluummin pysäyttää ilmiön Suomen rajoilla kuin päästää ulkomaalaiset rikollisjärjestöt Suomeen.

Avaa kuvien katselu Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen kertoo, että kansainvälinen yhteistyö huumerikollisuuden torjunnassa on toimivaa ja luontevaa. Resursseista ei kuitenkaan ole varaa tinkiä. Kuva: Niklas Fagerström / Yle

Hallitusohjelmassa luvataan, että tullin resurssit rikostorjunnassa säilytetään vähintään ennallaan tai niitä jopa lisätään. Sinkkonen toivoo, että lupaukset pitävät.

– Rajojen tavaravalvonnan resurssit on turvattava. Kyllähän tämä vakava asia on, jos ulkomaalaisia rikollisjärjestöjä tulee Suomeen. Mukana tulevat myös kulttuuriset erot, kuten se, että näissä piireissä käytetään herkemmin ja kovempaa väkivaltaa kuin mitä Suomessa on tähän asti nähty.

Rajan läheisyys näkyy pohjoisen huumemarkkinoilla

Rikoskomissario Jukka Nurmenniemi kertoo, että Ruotsin rajan läheisyys on aina näkynyt Lapin ja Oulun seudun huumerikollisuudessa. Kuten muuallakin Suomessa myös pohjoisessa ongelmat ovat kasvaneet.

– Huumausainerikollisuus on lisääntynyt selvästi. Se tuo mukanaan myös muuta, kuten väkivaltaista velanperintää ja omaisuusrikoksia. Kaikki kirjo tulee käyttöön rikoksissakin.

Lisäresursseja ei poliisikaan pistäisi pahakseen, mutta nykyisillä yritetään Nurmenniemen mukaan pärjätä mahdollisimman hyvin. Kansainvälinen viranomaisyhteistyö on huumerikollisuuden torjunnassa kuitenkin ykkösasia.

– Sitä kautta pyritään täsmällisesti profiloimaan kohteita, jotta pystyttäisiin paremmin tarttumaan niihin, jotka päätyvät rikostutkintaan. Ihan kohtuullisen hyvin olemme onnistuneetkin tässä, Nurmenniemi toteaa.

Ruotsin kautta tulevat huumerekat suuntaavat Suomen puolelle päästyään pääsääntöisesti suoraan etelään, mutta pienempiä ja suurempia eriä liikkuu luontevasti myös ihan rajaseudulla. Myytävää tuodaan muun muassa rajan yli kävellen.