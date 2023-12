Hengitystieinfektiot voivat nyt sotkea joulusuunnitelmia – perhetapahtumiin vain terveenä, muistuttaa THL:n ylilääkäri

Influenssaepidemia on käynnissä ja koronavirus leviää, vaikka sen osalta syksyn huippu on ohitettu. THL:n ylilääkäri muistuttaa, ettei sairaana pidä lähteä joulun viettoon.

Hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia on paljon liikkeellä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan influenssaepidemia on käynnistynyt ja koronavirus leviää edelleen, vaikka sen kohdalla syksyn huippu on jo ohitettu. RSV-epidemia on myös alkamassa.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo, että virusten runsas leviäminen on tässä vaiheessa tavanomaista.

– Tietysti ajatellen vertausta meidän entiseen elämään niin korona on tullut jäädäkseen.

Hengitystieinfektioita edistävät yhdessäolo sisätiloissa sekä sopiva lämpötila ja kosteus.

Joulun viettoon vain terveenä

Monella suomalaisella on edessään yhteinen joulu lähimmäisten kanssa. Voiko joulua viettää esimerkiksi sukulaisten luona tai tavata isovanhempaa hoitolaitoksessa?

– Jos on selvästi pärskivä, yskivä ja kuumeinen, niin silloin ei mennä perhetapahtumiin. Silloin pysytään kotona, se on meidän suositus, Nohynek muistuttaa.

THL:n mukaan hengitystieinfektioita voi torjua rokotuksilla, hyvällä hygienialla, ilmanvaihdolla ja tarvittaessa maskilla. Nohynek sanoo, että jokainen päättää maskin käytöstä itse.

– Maskilla voi suojata muita ja jonkin verran itseään.

Sen sijaan hengitystieinfektion jälkioireet eivät tavallisesti estä paluuta töihin tai kouluun.