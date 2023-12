Pikkukunnassa syntyi iso soppa: kunnanjohtaja syyttää ex-kansanedustajaa ja luottamushenkilöitä uhkailusta

Pirkanmaalaisen Punkalaitumen paikallisessa Facebookin puskaradioryhmässä kiehahti joulukuun alussa sakea soppa, jossa vilisevät liki 40 vuotta vanhat lehtiartikkelit, vuodentakaiset ponnet ja syytökset saunaseuroista.

Nyt Punkalaitumen kunnanjohtaja Tuija Ojala on tehnyt poliisille tutkintapyynnön entisestä kansanedustajasta Martti Mölsästä ja häirintäilmoituksen kahdesta Punkalaitumen luottamushenkilöstä, kokoomuksen Ari Prihtistä ja Jani Lintusesta.

Syynä on Puskaradio Punkalaidun -ryhmässä käyty sananvaihto.

Ojala katsoo, että keskustelussa Mölsä, Prihti ja Lintunen uhkailivat ja maalittivat häntä.

– Katson joutuneeni työssäni terveyttäni vaarantavan häirinnän tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi, hän kirjoittaa Punkalaitumen kunnan häirintäilmoituslomakkeessa.

Avaa kuvien katselu Punkalaitumen kuntapolitiikassa on käsillä erikoinen tilanne, kun kunnanjohtaja on pyytänyt apuun jo poliisiakin. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Punkalaitumelainen Martti Mölsä toimi kansanedustajana vuodet 2011–2019, ensin perussuomalaisten ja myöhemmin sinisten eduskuntaryhmässä. Nykyään hän on eläkkeellä.

Jani Lintunen on Punkalaitumen teknisen lautakunnan jäsen ja rakennusvalvontajaoston puheenjohtaja. Hän on nousemassa kunnanvaltuuston jäseneksi varajäsenen paikalta maanantaina. Ari Prihti on muun muassa valtuuston jäsen ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja.

Kaikki kolme pitävät kunnanjohtajan esittämiä syytöksiä perättöminä.

Kuuntele, miten toimittaja Antti Palomaa tiivistää Punkalaitumen kuntapolitiikan pahasti tulehtuneen tilanteen:

Radio Suomi Tampere

Kunnanjohtajaa arvosteltiin yrittäjäjuhlan laiminlyömisestä

Ilmoitukset poikinut somekeskustelu liittyi Jani Lintusen marraskuussa saamaan Punkalaitumen vuoden yrittäjä -palkintoon. Lintunen toimii kuljetusyrittäjänä.

Keskustelu koski muun muassa sitä, miksi kunnanjohtaja Tuija Ojala ei osallistunut palkinnonjakotilaisuuteen.

Martti Mölsä jakoi puskaradioon 80-luvulla julkaistun lehtiartikkelin. Siinä kerrottiin, että silloinen kunnanjohtaja ei osallistunut Punkalaitumen yrittäjien messuille, vaan oli Lapissa hiihtämässä.

– Näin lehdet kirjoittelivat kauan sitten (1986), kun kj. [kunnanjohtaja] loisti poissaolollaan. Onko mikään muuttunut? Mölsä kirjoitti julkaisussaan.

– No on toki muuttunut, ihmiset ymmärtävät, että kunnanjohtajallakin on oma elämä, Ojala vastasi.

Tämän jälkeen keskusteluun osallistui useita henkilöitä, myös Lintunen ja Prihti.

– Olishan se ollut jopa historiallista jos minä oisin jotain kaunista kj [kunnanjohtajan] suusta kuullut kun tähän mennessä on vaan koittanut vaientaa tai nuhdellu, Lintunen kirjoitti.

Kunnanjohtaja kehuu yhteistyötä yrittäjien kanssa

Kunnanjohtaja Tuija Ojala sanoo, että poissaolon arvostelu tuli hänelle yllätyksenä ja ”täysin puun takaa”.

– Olin sopinut loman jo ajat sitten syntymäpäiväni yhteyteen ja paikalla juhlassa oli kunnan edustus.

Tilaisuuteen osallistuivat Ojalan sijainen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Ojala on ollut poissa yrittäjäjuhlasta ainakin kerran ennenkin. Silloin syynä oli korona.

Somekeskustelussa Ojalaa arvosteltiin laajemminkin huonosta yhteistyöstä yrittäjien kanssa. Tätä viestiä toi esiin erityisesti Mölsä.

Ojala sanoo, että yhteistyö sujuu hyvin ja siihen on muitakin tapoja kuin yrittäjäjuhlaan osallistuminen.

– Ajat muuttuu ja myös juhlat muuttuu, kunnanjohtaja kirjoitti puskaradiossa.

Kunnanjohtaja puhui saunaseuroista ja belsebuupeista

Puskaradio-keskustelun edetessä Ojala kuvaili häntä kohtaan esitettyä arvostelua värikkäästi.

– Tässä alkaa jo saunaseurat ja belsebuupit paljastua ja ehkäpä syy siihenkin, miksi johtajat eivät Punkalaitumella pysy, hän kirjoitti.

Jani Lintunen pitää Ojalan kommenttia epäasiallisena. Hän sanoo, ettei maalituksesta syytetyllä kolmikolla ole ollut yhteisiä saunailtoja.

– Tuntuu, että me tässä syytettyinä olevat olemme jotenkin muuten hänen hampaankolossaan.

Lintunen kiistää uhanneensa tai maalittaneensa Ojalaa.

Myöskään Ari Prihti ei koe käyttäytyneensä uhkailevasti tai epäasiallisesti kunnanjohtajaa kohtaan.

Toisin kuin Prihti tai Lintunen, Mölsä ei ole kunnan luottamushenkilö. Siksi hänestä on tehty tutkintapyyntö häirintäilmoituksen sijaan.

– On ihan käsittämätöntä, että hän lähtee tälle tielle. Johtavan viranhaltijan täytyy kestää arvostelua, Mölsä sanoo.

Jani Lintunen sanoo toivovansa, että kunnanjohtaja vaihtuisi. Hänestä riitely uhkaa pilata kunnan mainetta eikä helpota uuden kunnanjohtajan hakemista.

Avaa kuvien katselu Punkalaitumen luottamushenkilöitä kohtaan esitettiin syytöksiä epäasiallisesta käytöksestä myös noin vuosi sitten. Silloin ne olivat peräisin teknisestä toimesta. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Taustalla teknisen toimen ulosmarssi Kunnanjohtaja Tuija Ojalan mukaan häneen kohdistuva epäasiallinen käytös juontaa juurensa aiempaan luottamushenkilöiden ja teknisen toimen väliseen kärhämään. Helmikuussa Punkalaitumen tekninen toimi järjesti ulosmarssin. Sen syyksi ilmoitettiin luottamushenkilöiden pitkäaikainen ja epäasiallinen puuttuminen teknisen toimen henkilöstöasioihin. Ulosmarssin taustalla oli Ari Prihtin viime joulukuussa valtuuston kokouksessa jättämä ponsi, jossa ehdotettiin kunnan teknisen johtajan työtehtävän puolittamista. Kunnanhallitus päätti, ettei ehdotus johda toimenpiteisiin, koska tekninen johtaja on täystyöllistetty. Ponsi vaikuttaa hiertävän edelleen kunnanjohtajaa. Tapauksen yhteydessä tehtiin useista luottamushenkilöistä häirintäilmoituksia, jotka olivat peräisin teknisestä toimesta. Jani Lintunen oli yksi häirintäilmoituksen kohteista. Prihti ei tuolloin saanut häirintäilmoitusta. Myöskään tutkintapyyntöjä poliisille ei silloin tehty. Selvityksen päätteeksi todettiin, etteivät epäasiallisen käytöksen tunnusmerkit täyttyneet yhdenkään luottamushenkilön osalta. Punkalaitumen tekninen johtaja erosi tehtävästään tammikuun alussa.

Kunnanjohtaja jättää tehtävänsä vuoden päästä

Tuija Ojala on hiljattain ilmoittanut kunnan päättäjille lopettavansa kunnanjohtajan tehtävät ensi vuoden marraskuun loppuun. Hän ei kerro, mitä hän aikoo tehdä tämän jälkeen.

Päätös ei hänen mukaansa liity tähän somekeskusteluun, vaan se oli syntynyt jo aiemmin.

– En jaksa enää tätä lasten leikkiä, Ojala sanoo.

”Lasten leikillä” hän sanoo viittaavansa yleisesti moniin tapahtumiin vuosikymmenten urallaan kunnallishallinnossa, ei vain viimeaikaisiin tapahtumiin.

Ojala sanoo odottavansa sitä, että hänelle jää viimein aikaa muuhunkin kuin työasioihin, kuten harvennussahan käyttöön metsätöissä.