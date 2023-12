Yle vahvistaa Eurooppa-uutisointiaan – toimittaja Puolaan ja uusi kirjeenvaihtaja Brysseliin

Taloustoimittaja Hannele Muilu aloittaa alkuvuodesta Brysselissä Ylen EU-kirjeenvaihtajana.

Ensi kesänä on EU-parlamenttivaalit, millainen ensimmäisestä vuodestasi on tulossa?

– Vaalit, uuden parlamentin aloitus ja sen jälkeen komission kokoaminen täyttävät miltei koko ensi vuoden. Keväällä aion siirtyä EU-laitosten kokolattiamatoilta enemmän jäsenmaihin kuulostelemaan kansalaisten vaalitunnelmia, Muilu sanoo.

– Nämä ovat kolmannet EU-parlamenttivaalit, joita seuraan. Kaikissa niissä on pelätty äärioikeistolaisten puolueiden nousua ja vallan kasvua. Tätä odotetaan taas.

Bryssel tunnetaan EU-instituutioiden kotipesänä. Mitä sinä ajattelet uudesta kotikaupungistasi?

– Olen asunut Brysselissä aiemmin pari vuotta. Kun selviää alun byrokratiasta, Brysselissä on helppo viihtyä. Ilmapiiri on ystävällinen, kansainvälinen ja rento.

– Paras Belgia on kuitenkin ehkä Brysselin ulkopuolella, Ardennien kukkuloilla ja pikkukaupungeissa, Muilu pohtii.

Avaa kuvien katselu Hannele Muilulle Bryssel on tuttu kaupunki. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Puolan merkitys kasvaa

EU-kirjeenvaihtajan vaihtumisen lisäksi Ylen ulkomaantarjonnassa nähdään ensi vuonna muitakin muutoksia. Yle vahvistaa Eurooppa-uutisointiaan, lupaa ulkomaantoimituksen päällikkö Krista Taubert.

Ulkomaantoimittaja Justas Stasevskij aloittaa alkuvuodesta Ylen toimittajana Puolassa, Varsovassa. Puolan lisäksi hän seuraa myös Ukrainaa ja itäisen Keski-Euroopan EU-maita.

– EU-vaalien alla on kiinnostavaa katsoa Brysselin lisäksi myös eri jäsenmaiden sisäisiä yhteiskunnallisia kipupisteitä ja arjen haasteita astetta tarkemmin, sanoo Taubert.

– Ja vääntö Ukrainan tukemisesta tulee todennäköisesti jatkumaan, Taubert arvioi.

Varsovaan muuttava Justas Stasevskij osaa ukrainaa. Miten lähellä ukrainan ja puolan kieli ovat toisiaan?

– Harva tietää, että sanastollisesti ukrainan kieli on lähempänä puolaa kuin venäjää. Käytännössä puolan ymmärtäminen on kuitenkin jokseenkin haastavaa, ja sen takia aion hakeutua myös puolan kurssille.

Avaa kuvien katselu Justas Stasevskij keskittyy Itä-Euroopan seuraamiseen. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Mitä juttuja haluaisit tehdä Puolasta ja muista itäisen Euroopan maista?

– Puola on nousemassa eurooppalaiseksi sotilasmahdiksi ja se on myös Suomelle merkittävä liittolainen Natossa. Erityisen kiinnostavaa on seurata, mihin suuntaan Puola kääntyy uuden hallituksen myötä.

– Itä-Euroopassa käydään monet vaalit ensi vuonna, muun muassa Moldovassa, joka sekin pyrkii irtautumaan Venäjän vaikutusvallasta. Unkari on saanut paljon huomiota mediassa, mutta vähemmälle on jäänyt Itävallan rooli – myös sieltä on luvassa juttuja.