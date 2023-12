SAK ja EK kerrankin yksituumaisia: Verolakia muutettava, ettei oikeudenkäyntikuluista aiheudu kohtuuttomuuksia työntekijälle

Järjestöjen vaatimuksen taustalla on Helsingin Sanomien toimittajaa koskeva KHO:n päätös. Sen mukaan toimittajan on maksettava verot asianajajansa kuluista.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi viime viikolla ratkaisun, joka on herättänyt hämmästystä ja kauhisteluakin.

KHO linjasi, että Helsingin Sanomien toimittajan pitää maksaa verot asianajajansa palkkioista, jotka työnantaja oli maksanut.

Oikeus katsoi, että asianajajakulut ovat palkkatuloja, joista pitää maksaa verot.

HS:n toimittaja tuomittiin viime tammikuussa Helsingin käräjäoikeudessa turvallisuussalaisuuden vaarantamisesta.

Kyseessä on merkittävä ennakkopäätös, joka ohjaa lain tulkintaa ja verotuskäytäntöä sekä koskee kaikkia työntekijöitä, jotka voivat saada työtehtävissään rikossyytteen.

Asiantuntijoiden mukaan korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) viime viikolla antama päätös aiheuttaa kohtuuttomia tilanteita niin työntekijöille kuin työnantajillekin.

Työntekijöitä edustava SAK ja työnantajien etujärjestö EK ovat kerrankin tismalleen samaa mieltä. Ne vaativat, että verolakia on KHO:n päätöksen takia muutettava.

HS:n mukaan oikeudenkäyntikuluihin on mennyt pelkästään käräjäoikeudessa 2,4 miljoonaa euroa. Verot voivat nousta satoihin tuhansiin euroihin. Tähän asti pääsääntö on ollut, että työnantaja maksaa työntekijän lakikulut, jos hänet haastetaan oikeuteen työstä johtuvista syistä. Työnantajilla on yleensä tätä varten vastuuvakuutus, mikä kattaa kustannukset.

Avaa kuvien katselu EK:n verojohtaja Anita Isomaa arvioi, että KHO:n päätöksen jälkeen nyt verovapaiden vakuutuskorvausten verottomuutta joudutaan arvioimaan. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

1. Miten laajasti HKO:n ratkaisu koskee muita aloja?

Niko Pankka, yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö, verotusasiantuntija, SAK: Tällä on väistämättä heijastinvaikutuksia kaikille toimialoille. Tulevaisuudessa vastaavien tapausten tulkinta tulee kiristymään päätöksen mukaisesti. Se ei anna minkäänlaista tulkintavaraa eli tämä ratkaisu on hyvin kategorisesti verotuskäytäntöä kiristävä.

Anita Isomaa, verojohtaja, EK: Sillä on heijastusvaikutuksia myös muihin toimialoihin. KHO:n ratkaisu ei mahdollista mitään harkintaa yksittäistapauksissa. Sillä on nyt linjattu selvästi se, miten tällaisia oikeudenkäyntikuluja jatkossa käsitellään työntekijän verotuksessa. Ne ovat aina jatkossa veronalaista palkkaa työntekijälle.

Kati Malinen, lakiasiainjohtaja, Veronmaksajain keskusliitto: Tämä ei rajaudu mitenkään yksittäiseen toimialaan ja ratkaisu kiristää verotuslinjaa. Verohallinnon ohjeistus on jättänyt aiemmin enemmän tapauskohtaista harkinnanvaraa. Esimerkiksi sellaisiin tilanteisiin, joissa rikosprosessi ei ole johtanut tuomioon. Nyt lopputuloksesta riippumatta työntekijän rikosprosessin ajamisesta aiheutuneet asianajokulut ovat aina palkkaa, kun työnantaja ne maksaa.

2. Millaisissa ammateissa voi joutua rikostutkintaan ja tarvitsee tukea?

Niko Pankka: Kaikille työntekijöille voi tapahtua virhe työtehtävien suorittamisessa tai työpaikalla sattua onnettomuus, jossa työntekijä on osallisena. Hoiva- ja palvelualoilla voi tapahtua virheitä palvelutilanteissa ja eri aloilla työturvallisuusrikoksia. Näissä tilanteissa työnantajan intressissä on ollut tukea työntekijää oikeusprosessissa.

Anita Isomaa: Työntekijä voi joutua rikosprosessin kohteeksi hyvinkin laajasti työssään tekemistä teoista. Esimerkiksi työnjohtaja voi saada syytteen työturvallisuusrikoksesta, lääkäri vamman tuottamuksesta tai ajoneuvon kuljettaja kuolemantuottamuksesta. Pörssiyhtiön talousjohtajaa taas voidaan syyttää arvopaperimarkkinoita koskevista tiedottamisrikoksista.

Kati Malinen: Ympäristörikoksissa työntekijä ei välttämättä ole itse pystynyt vaikuttamaan siihen, mitä yrityksessä on tehty ja saattaa joutua vastaamaan siitä, ettei ole toimittu määräysten mukaisesti. Työntekijä saattaa joutua syytetyksi myös työoikeudellisista rikkomuksista.

Avaa kuvien katselu Veronmaksajajien lakiasianjohtaja Kati Malinen sanoo, että kalliiden oikeudenkäyntikulujen katsominen työntekijän verotettavaksi tuloksi voi johtaa kohtuuttomuuksiin. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

3. Mihin KHO:n päätös voi johtaa?

Kati Malinen: Tästä voi seurata kohtuuttomia tilanteita niin työntekijöille kuin työnantajillekin. Tässä tapauksessa oikeudenkäyntikuluja oli kertynyt 2,4 miljoonaa euroa. Siitä tulee tosi isot veroseuraamukset työntekijälle. Nyt kun työnantaja on ilmeisesti sitoutunut ne maksamaan, niin käytännössä se tarkoittaa isoja kustannuksia myös työnantajalle.

Niko Pankka: Aina kun työntekijä suorittaa työtään työnantajaohjeistuksen mukaisesti, pitäisi voida luottaa siihen, että häntä tuetaan eikä siitä muodostu veronalaista etuutta. Sillä on iso merkitys, miten työntekijöiden oikeuksista huolehditaan tällaisissa tilanteissa. Media-alalla tämä linkittyy vahvasti myös sananvapauteen.

Anita Isomaa: Monilla aloilla on käytössä vastuuvakuutuksia. Ne ovat yksilöllisiä eivätkä kaikki kata rikosprosesseja tai niissä on raja kulujen määrälle. Vakuutuskorvaus on tavallisesti verovapaa paitsi jos se on saatu veronalaisen tulon sijaan. KHO:n päätöksen jälkeen joudumme arvioimaan myös sitä, että voivatko vakuutuskorvauksetkin tulla veronalaiseksi.

Avaa kuvien katselu SAK:n yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Niko Pankan mielestä työntekijän pitää voida luottaa siihen, että häntä tuetaan rikosprosessin aikana. Kuva: SAK:n kuvapankki

4. Mitä asialle pitäisi tehdä?

Niko Pankka: Muuttaa lainsäädäntöä. Muuta vaihtoehtoa tilanteen korjaamiseksi ei oikeastaan ole. Aiemmin on ollut hieman joustovaraa siinä, missä tilanteissa kyseessä on ollut veronalainen etuus ja missä tilanteessa ei. Nyt kun nämä lakikulut ovat kategorisesti veronalaista palkkaa, lainsäädäntömuutos tilanteen korjaamiseksi on välttämätön.

Anita Isomaa: Minusta tässä ei oikein ole muuta vaihtoehtoa kuin lainmuutos. Toivotaan, että se saadaan tehtyä pikaisesti, että lainsäätäjä kokisi tilanteen kohtuuttomaksi ja toimisi.

Kati Malinen: Lakia pitäisi ehdottomasti muuttaa, koska päätös ei jätä enää mitään liikkumavaraa. Nyt työnantajien täytyy jotenkin turvata niiden työntekijöiden asema, jotka toimivat sellaisissa tehtävissä, joissa on suurempi riski joutua rikosprosessin kohteeksi. Työntekijöille tarvitaan jonkinlaisia vastuuvakuutuksia, jos lakia ei muuteta. Sitten tulee pohdittavaksi, että miten verotus suhtautuu näiden vakuutusten maksuihin ja korvauksiin.