Annika Haikka teki joululaulun 7-vuotiaana eikä tiennyt, että kymmenen vuotta myöhemmin siitä tulisi hitti

Annika Haikka oli 7-vuotias, kun hän teki joululaulun. Sitten hän kirjoitti kappaleen sanat joulukortteihin, jotka hän lähetti läheisilleen.

Haikalla ei tuolloin ollut tietoakaan siitä, että tuo laulu tulisi tutuksi ympäri Suomen.

Kymmenen vuoden päästä laulun teosta se julkaistiin uudessa Lasten virsi -kirjassa.

Tänä vuonna Joulu tulee meille -kappale palkittiin vuoden 2023 hengellisenä lastenlauluna. Haikan kappaletta lauletaan myös Kauneimmat joululaulut -yhteislaulutilaisuuksissa.

Annika Haikka kertoo, miten kappale syntyi. Video: Maija Tuunila / Yle, Antro Valo / Yle

Joulukortteja

Nyt haminalainen Annika Haikka on jo 18-vuotias lukiolainen. Hän muistelee, miten kappale syntyi kymmenen vuotta sitten.

Haikka oli 7-vuotiaana harrastanut pianonsoittoa vuoden ajan musiikkiopistossa. Hän oli harjoitellut kappaleiden luomista pianonopettajan kanssa.

– Piano-opettajani piti nuotinkirjoittamisen opettamisesta. Olimme tehneet pieniä kappaleita. Pidin myös joulukorttien tekemisestä. Päätin siis yrittää tehdä itse kappaleen, jonka voisin kirjoittaa joulukorttiin.

Aluksi syntyi sävel, sitten teksti. Haikka mietti asioita, jotka toisivat joulun esiin.

Lopulta hän sai kasaan kappaleen, jossa oli jouluiset sanat. Kortit lähetettiin.

Yksi kortin saajista oli Haikan täti.

– Täti tunsi ihmisiä Lastenkirkosta. Lastenkirkko teki virsikirjaa, joka tuli viime vuonna julki. Kappaleeni pääsi kirjaan. Siitä se sitten lähti, Haikka kertoo.

Avaa kuvien katselu Tältä Haikan tekemä kappale näyttää. Kuva on Kauneimmat joululaulut -vihkosta. Kuva: Maija Tuunila / Yle

Vuoden hengellinen lastenlaulu

Lastenkirkko on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämä lapsille suunnattu internet-sivusto. Siellä on esimerkiksi pelejä ja leikkejä, jotka on suunniteltu lapsille. Nettisivustolla on myös joulukalenteri.

Haikan kappale löytyi luukusta kahdeksan.

– Se oli hieman yllättävää. Youtube-version julkaisu oli todella hienoa.

Lasten virsi -kirjan lisäksi Haikan kappale on myös Kauneimmat joululaulut -vihkossa, ja sitä on laulettu Kauneimmat joululaulut -yhteislauluissa.

Avaa kuvien katselu Haikka kertoo löytäneensä kotoaan vihkoja, jotka ovat täynnä hänen lapsena kirjoittamiaan kappaleita. Kuva: Maija Tuunila / Yle

Haikalle erityisesti kappaleen päätyminen Kauneimmat joululaulut -vihkoon tuntuu hienolta. Hän käy itse tapahtumassa vuosittain.

Vuoden 2023 hengelliseksi lastenlauluksi valitseminen tuntuu Haikasta käsittämättömältä.

– En olisi ikinä uskonut, että tämä juttu lähtee tällä tavalla lentoon. Ihan mieletöntä.

Musiikki on lähellä

Haikka soittaa edelleen pianoa. Hän tekee myös itse kappaleita, mutta ei ole julkaissut niitä mihinkään.

Haikka kertoo, että voisi harkita ammattia musiikin parissa. Elämässä on kuitenkin paljon muutakin tärkeää.

– Musiikki tulee ainakin pysymään harrastuksena.

Joulu merkitsee Haikalle paljon. Hänen suosikkikappaleensa ovat Tulkoon joulu ja Joulupuu on rakennettu.