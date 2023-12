Osallistuva budjetointi lisääntyy kunnissa – rahaa tärkeämpi on mahdollisuus vaikuttaa

Yhä useampi kunta on lähtenyt mukaan osallistuvaan budjetointiin.

Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaisille annetaan mahdollisuus vaikuttaa budjetin kohteiden valintaan. Äänestykseen valikoituu usein kohteita, jotka liittyvät liikuntapaikkojen ja harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen kunnassa tai yleisen viihtyvyyden parantamiseen.

Annetut rahamäärät vaihtelevat suuresti. Valtakunnallisesti suurimmat budjetit ovat miljoonaluokkaa ja rahaa on eniten isoilla kunnilla. Helsingissä asukkaiden päätettäväksi on viimeksi annettu peräti 8,8 miljoonaa ja Turussa 3 miljoonaa. Myös Tampere on varannut kaupunkilaisten aktivoimiseen lähes puoli miljoonaa euroa.

Kuntaliiton erityisasiantuntija Ville Nieminen toteaa, ettei tärkeintä välttämättä ole myönnetty rahamäärä, vaan osallisuuden kokemus ja kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa.

– Eihän sellaista niin sanottua löysää rahaa olekaan. Pienellä päästään mukaan ja varsinkin, jos kuntalaiset itse lähtevät toteuttamaan, voidaan pienilläkin summilla eteenpäin – kuten rakentamaan asuinalueelle laavu tai paikka, jossa ihmiset voivat kohdata.

Osallistuva budjetointi on Niemisen mukaan tällä hetkellä yleisin tapa, jolla kuntalaisia pyritään aktivoimaan.

Ilmajoki mukana ensimmäistä kertaa

Etelä-Pohjanmaalla osallistuvaa budjetointia ovat aiemmin toteuttaneet ainakin maakuntakeskus Seinäjoki ja pienempi Teuvan kunta. Uusina kuntina mukaan lähtivät tänä vuonna Kuortane ja Ilmajoki, joissa toteutettavissa kohteista äänestetään parhaillaan.

Kuortaneella jaossa on kymppitonni ja Ilmajoella 15 000 euroa.

Äänestyksen perusteella ilmajokelaisten mieleen olisivat nuorille suunnitellut oleskelupaikat ja pitkospuiden kunnostaminen. Äänestystä johtavat kuntoportaat, joita ei tosin hankkeeseen varatulla summalla saa.

– Ei sillä kovin monta porrasta saa. Kunta joutuu varmaan kutsua kökkä- eli talkooväkeä apuun, jos tämä voittaa. Luottoa on kunnan talkooperinteeseen, sanoo Ilmajoen markkinointiasiantuntija Sonja Pitkäjärvi.

Kuntoportaiden suosiosta kertoo se, ettei monikaan ole valmis lähtemään reippailulle naapurikuntien portaisiin.

Pohjanmaalla osallistuvaa budjetointia on tehnyt useampana vuotena ainakin Vaasa, jossa käytettävä summa on kolminkertaistunut neljässä vuodessa alun 5 000 eurosta nykyiseen 15 000 euroon. Viimeksi rahalla toteutettiin avantouintipaikka.

Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa rahamäärissä on käynyt päinvastoin: Ensimmäisen vuoden 50 000 eurosta budjetti on kutistunut nykyiseen 30 000 euroon.