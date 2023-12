Talouslehti sijoitti Suomen vihoviimeiseksi 35 maan vertailussa ja lähetti tylyn viestin: ”Vetäkää kalsarikännit”

– Hukuttakaa taloussurunne kalsarikänniin, kehottaa suomalaisia arvostettu, brittiläinen talouslehti The Economist talousvertailussaan.

Suomi nimittäin jäi vihoviimeseksi The Economistin tuoreesta maavertailussa, jossa lehti pisti 35 maata paremmuusjärjestykseen talouden yleisten mittareiden pohjalta. Vertailu tehtiin inflaation, bruttokansantuotteen, työpaikkojen ja osakemarkkinoiden tämän vuotisen kehityksen perusteella.

Muita surkeita ovat mm. Ruotsi, Islanti ja Itävalta.

Economistin mukaan Suomen sijoitusta pudottavat etenkin korkea inflaatio ja osakekurssien lasku.

Kreikka taas kärjessä

Brittilehden listan kärjessä on toista vuotta peräkkäin Kreikka. Economistin mukaan se on merkittävä tulos maalle, joka on viime aikoihin asti tunnettu lähinnä huonosta hallinnostaan.

Brittilehti pointtaa erikseen Kreikan osakemarkkinat: reaaliarvo on noussut yli 40 prosenttia. Kakkoseksi sijoittunut Etelä-Korea on lehden mukaan pitänyt hintoja kurissa ja kolmonen Yhdysvallat menestyi hyvin sekä BKT:ssä että työllisyydessä.

Artikkelinsa lopussa brittilehti kehottaakin suomalaisia ottamaan kalsarikännit ja muun maailman nostavan ouzo-maljan vertailun voittaneelle Kreikalle.

– While underperforming Finns can console themselves this Christmas by drowning their sorrows in their underwear (or getting päntsdrunk, as it is known locally), the rest of the world should raise a glass of ouzo to this most unlikely of champions.

