Kukapa olisi uskonut, että kirjastoautot tekevät uutta tulemistaan – nyt autoja voidaan lastata lääkkeillä ja viihteellä

Kirjastoautojen toiminta ei rajoitu enää pelkästään kirjojen lainaamiseen.

Viime vuosina kirjastoautoista on muodostunut monissa kaupungissa liikkuvia kulttuuripalveluautoja. Esimerkiksi Savonlinnassa runsaan vuoden käytössä ollut kirjastoauto Loisku Lumpehinen on toiminut muun muassa elokuvateatterina ja kulttuuritapahtuma-autona.

Savonlinnalaisen kirjastoautonkuljettaja-virkailija Niko Taskisen mukaan kirjastoautojen kautta ihmisten saataville voitaisiin tuoda myös muita kuin kulttuuripalveluita.

– Periaatteessa on mahdollista, että vuoron päätteeksi Loisku lähtisi liikkuvaksi nuorisotaloksi haja-asutusalueelle. Palvelut ovat oikeastaan on yhteistyökumppanista kiinni, Taskinen sanoo.

Vaalien aikaan kirjastoautoja on käytetty paljon äänestyspaikkoina. Lapissa kirjastoautoissa on Taskisen mukana ollut jopa apteekkien myyntipisteitä, joista on voinut hankkia reseptivapaita lääkkeitä.

Vähemmän autoja, enemmän palveluita

Kirjastoautojen määrä on vähentynyt 20 vuodessa noin 37 prosenttia. Kirjastotilastojen mukaan vuonna 2002 Suomessa oli 197 kirjastoautoa, mutta vuonna 2022 niitä oli 124.

Joillakin alueilla lasku on ollut maan keskiarvoa voimakkaampaa. Esimerkiksi Etelä-Savossa toimi 12 kirjastoautoa vuonna 2002, mutta viime vuonna niitä oli toiminnassa enää kolme: yksi Savonlinnassa, yksi Pieksämäellä sekä Juvalla, Joroisilla ja Rantasalmella yksi yhteinen kirjastoauto.

Uusi vanhojen tilalle

Monet kaupungit ovat viime vuosina uusineet kirjastoautoja. Syynä on aluehallintoviraston muutama vuosi sitten jakama tuki, joka oli tarkoitettu kirjastoautoinvestointeihin.

Esimerkiksi Kouvolassa hankittiin noin kolme vuotta sitten uusi kirjastoauto.

Suomen kirjastoseuran valtakunnallisen kirjastoautotyöryhmän jäsenen, kirjastoautonkuljettaja-virkailija Teppo Seppisen mukaan Kouvolan kirjastoauto on keskittynyt kirjastopalveluihin.

Syynä ovat paitsi lainauspalveluiden kysyntä myös se, että muiden palvelut vaatisivat lisää työvoimaa.

– Yleisesti ottaen meillä on tarvetta kirjastoautolle, ja resurssimme ovat tällä hetkellä siinä kiinni, Seppinen kertoo.

Tärkeää on edistää etenkin lasten lukutaidon kehittymistä. Seppinen muistuttaa, että lasten lukutaito on Suomessa mennyt alaspäin.

– Yksi kirjastoauton rooli on aina ollut hyvin vahvasti, että käydään kouluilla ja päiväkodeilla ja tuetaan lukemista sitä kautta. Siellä sitä tarvetta on, hän sanoo.

