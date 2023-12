Euroopan vasemmistopomot kalastelevat äärioikeiston ääniä – asiantuntijoiden mukaan sama voi tapahtua myös Suomessa

Sateenkaariliput alas, pakolaiset ulos, ilmastotoimille stoppi!

Näitä puheita on vaikea kuvitella Li Anderssonin (vas.) tai Antti Lindtmanin (sd.) suuhun.

Muualla Euroopassa vasemmistopoliitikot keräävät kuitenkin ääniä retoriikalla, joka yhdistetään tavallisemmin oikeistopopulisteihin.

Saksan puhutuin vasemmistopoliitikko Sahra Wagenknecht ruoskii maahanmuuttoa, ”kaoottista ilmastoaktivismia” ja sukupuolen moninaisuutta. Wagenknechtin uuden puolueen uskotaan syövän kannatusta erityisesti äärioikeistolta.

Vasemmistolaisuus ja sosiaalidemokratia yhdistetään Suomessa usein tasa-arvoon ja vähemmistöjen oikeuksien ajamiseen. SDP:n ja vasemmistoliiton sivuilla myydään feministisiä t-paitoja.

Slovakian sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtajan, pääministeri Robert Ficon näkemykset seksuaalivähemmistöjen oikeuksista ja sateenkaarilipun kieltämisestä muistuttavat kuitenkin enemmän Vladimir Putinista kuin Sanna Marinista (sd.).

Myös pohjoismaisten sosiaalidemokraattien arvopolitiikka on kuitenkin muuttunut.

Perussuomalaiset ovat useasti toivoneet SDP:tä ottamaan mallia Ruotsin ja Tanskan sosiaalidemokraattien ”persuuntumisesta”.

Tanskan demarien tiukka maahanmuuttopolitiikka pudotti laitaoikeiston poliittisesta valta-asemastaan.

Ei ole mahdotonta, että myös Suomen vasemmistopuolueet koventavat maahanmuuttokantojaan viedäkseen kannatusta perussuomalaisilta, pohtii väitöskirjatutkija Riku Löf Helsingin yliopistolta.

Löfin mukaan tämä voi pelata perussuomalaisten pussiin.

– Tanskan demarit kyllä kuihduttivat laitaoikeiston, mutta laitaoikeisto sai maahanmuuttovastaiset ja rasistiset näkemyksensä levitettyä muiden valtapuolueiden ohjelmiin. Myös perussuomalaiset ovat usein sanoneet, että heidän tavoitteensa on juurruttaa maahanmuuttovastaisia näkemyksiä suomalaiseen keskustelukulttuuriin ja muiden puolueiden kantoihin.

SDP esimerkiksi vaati Lindtmanin johdolla mahdollisuutta sulkea koko itäraja turvapaikanhakijoilta. ”Tuntuu kuin kaikista olisi tullut persuja”, kirjoitti perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra.

Tehokas yhdistelmä

Kysymys vasemmistolaisen kansalliskonservatismin noususta Suomessa on ajankohtainen, sanoo Tšekkiin ja Suomeen erikoistunut poliittinen analyytikko Kateřina Buchtová.

Ilmiön leviäminen on Buchtován mukaan nähtävissä erityisesti Keski-Euroopassa.

Esimerkiksi slovakialainen Robert Fico oli aiemmin perinteisempi sosiaalidemokraatti, joka alkoi käyttää äärioikeistolaista ja sateenkaari-ihmisiä halventavaa retoriikkaa huomattuaan sen purevan yleisöön.

Keski-Euroopassa puolueet yhdistelevät monenlaisia poliittisia strategioita, eikä ajatus konservatiivisesta vasemmistopuolueesta ole niin erikoinen kuin Suomessa, Buchtová sanoo.

– On kahdenlaista populismia. Kansallispopulismi vetoaa ihmisten pelkoon maahanmuuttajia ja kansallisen suvereniteetin särkymistä kohtaan. Talouspopulismi lupaa että rahaa on, vaikka ei olisikaan, eläkkeistä ei leikata ja ihmisiä autetaan tulemaan toimeen. Näiden kahden yhdistelmä on poliittisesti todella tehokas.

Suomessa ei ole ollut tällaista yleispopulistista puoluetta sen jälkeen, kun perussuomalaiset siirtyivät oikealle, Buchtová sanoo.

Onkin mielenkiintoista nähdä, mitä tekevät ne perussuomalaiset, joille leikkaukset ja veronkorotukset eivät maistu.

– Itäisessä Keski-Euroopassa äänestäjät jatkuvasti pettyvät puolueisiin ja perustavat uusia. Suomen poliittinen kenttä ei ole kauhean dynaaminen eikä uusia merkittäviä puolueita pahemmin synny.

Buchtován mukaan SDP yrittää toistaiseksi tasapainotella sekä liberaalin imagonsa että rajaturvallisuuden välillä. Puolueen kannat esimerkiksi maahanmuuttoon näyttävät Buchtován mukaan hiukan tiukentuneen viime vuosina.

Hän ei usko puolueen kuitenkaan nostavan maahanmuuttovastaisuutta politiikkansa keskiöön.

Vasemmisto janoaa duunareiden hyväksyntää

Osa ihmisistä äänestää laitaoikeistoa kapinallisen imagon ja maahanmuuttovastaisuuden takia mutta pettyy talouspolitiikkaan, sanoo Riku Löf.

Purran perussuomalaiset eivät Löfin mukaan enää edes yritä perustella leikkauksia hyvinvointivaltion suojelemisella, vaan vihjaavat haluavansa purkaa sen kokonaan.

– Puolueen nykyjohto suhtautuu epäilevästi ihmisiin, jotka joutuvat elämään tuilla ja apurahoilla. Erityisesti Riikka Purra tuntuu kylvävän käsitystä hyvinvointivaltiosta moraalittomana järjestelmänä, joka mahdollistaa laiskuuden.

Löfin mukaan hallitus tekee niin oikeistolaista politiikkaa, että perussuomalaisten kannattajakunnassa on ”pakko vähän rytistä”.

On vaikea sanoa, mihin nämä vasemmistolaisempaa talouspolitiikkaa kaipaavat perussuomalaiset siirtyisivät. Suomessa ei tällä hetkellä ole merkittäviä vasemmistokonservatiivisiksi laskettavia puolueita.

Löfin mukaan oikeisto onnistuu tällä hetkellä puhuttelemaan äänestäjiä tunnetasolla paremmin kuin vasemmisto.

Politiikassa on kyse myös tunteen herättämisestä, Löf sanoo. Poliittista eliittiä vastustavat puolueet haluavat hänen mukaansa erottua eliitistä myös viestinnän tyylin tasolla.

Populistiselle politiikalle on Löfin mukaan myös keskeistä tunnistaa ja muovata kansan keskuudessa liikkuvia ”kulttuurisia syvävirtauksia”.

Samalla poliittiset toimijat pyrkivät kehystämään omat poliittiset kantansa tällaisia syvävirtauksia mukailevaksi ”maalaisjärjeksi”.

Tunnetaso ei ole varattu vain oikeistolle. Löfin mukaan esimerkiksi Espanjan vasemmistopopulistisen Podemosin halu erottua valtaeliitistä näkyi heidän pukeutumisessaan asti.

Suomen vasemmiston ei siis tarvitse alkaa vastustaa maahanmuuttoa vedotakseen perussuomalaisten äänestäjiin.

Vasemmisto voi houkutella kaipaamiaan duunarimiehiä myös viestinnällisin ja imagollisin keinoin, jopa poliitikkojensa ulkoisella habituksella.

Yhdysvaltalaisen demokraattipoliitikko Bernie Sandersin ja Britannian ex-pääministeri Boris Johnsonin ulkoasua on pidetty keinona vedota kansan syviin riveihin ja työläisiin.

Vasemmistoliitolta voinee siis odottaa lisää varapuheenjohtaja Jouni Jussinniemen moottorisahavideoita.

