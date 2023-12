Poliisi tutkii pahoinpitelyä jyväskyläläisessä koulussa – epäilty teko tapahtui välitunnilla ja siitä kuvattiin video

Lehtitietojen mukaan väkivalta on sisältänyt lyömistä ja potkimista ja tilanteesta kuvattu video leviää sosiaalisessa mediassa.

Sisä-Suomen poliisi tutkii Jyväskylässä Kilpisen yhtenäiskoulussa tapahtunutta epäiltyä pahoinpitelyä.

Rikoskomisario Antti Turpeisen mukaan epäilty teko on tapahtunut viikko sitten, 11. joulukuuta ja tapauksesta on tehty rikosilmoitus.

Turpeinen kertoo, että epäillyt ja uhri ovat alaikäisiä poikia. Epäilty pahoinpitely on tapahtunut välitunnilla koulun tiloissa ja siitä on kuvattu video.

Poliisi selvittää parhaillaan, onko videota levitetty tai jaettu sosiaalisessa mediassa. Poliisi toivoo, ettei videota jaeta.

Keskisuomalaisen tietojen mukaan väkivalta on sisältänyt lyömistä ja potkimista ja tilanteesta kuvattu video leviää sosiaalisessa mediassa.

– Jos tällaista todistusaineistoa on kuvattu, niin poliisille ne pitäisi toimittaa ja välttää levittämästä materiaalia missään sosiaalisessa mediassa. Videoiden levittäminen voi olla yksityiselämää koskevan tiedon levittämistä tai kunnianloukkaus, kuvailee Turpeinen.

Tapauksen tutkinta on Turpeisen mukaan alkuvaiheessa.

– Pahoinpitelyä asiassa tutkitaan ja alaikäiset ovat siinä osallisena. Esitutkinnassa selvitetään nyt tapahtumien kulkua. Epäiltyjä tekijöitä on kaksi. Tällainen tieto on, että tapahtuma on kuvattu. En voi sanoa, että tällaisia tapauksia tulee usein, mutta aika ajoin ilmoituksia kouluilta saamme.

Asiasta uutisoi ensin Keskisuomalainen.

Lisätty rikoskomisario Antti Turpeisen kommentit kello 15'50