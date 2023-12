Afrikka: Afrikan tämän vuosikymmenen yhdeksässä sotilasvallankaappauksessa ainakin kolmessa ovat Venäjä ja palkkasotilasyhtiö Wagner olleet osallisina: Malissa, Burkina Fasossa ja Nigerissä. Venäjän vaikutusvalta Sahelin alueella kasvaa.

Syyria: Venäjä tukee itsevaltaista johtajaa Bashar al-Assadia. Venäjä liittyi Syyrian sisällissotaan ja aloittaa massiiviset ilmapommitukset alueella vuonna 2015. Sodassa on kuollut yli 350 000 ihmistä.

Vuoristo-Karabah: Armenian ja Azerbaidžanin välinen aluekiista kulminoitui sodaksi vuonna 2020, kun Azerbaidžan valtasi osan alueesta. Syyskuussa 2023 Azerbaidžan valtasi loput alueesta. Armenia koki Venäjän mahdollistaneen alueen valtauksen.

Myanmar: Yli 50 miljoonan asukkaan Myanmarissa tapahtui sotilasvallankaappaus vuonna 2021. Maa on ajautunut sisällissodan partaalle. Venäjä ja Myanmar tekevät läheistä yhteistyötä monella sektorilla, ja Venäjästä on tullut Myanmarin tärkein asekumppani.

Ukraina: Venäjä hyökkäsi Itä-Ukrainaan vuonna 2014 ja valtasi Krimin niemimaan. Vuonna 2022 Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen.

Gaza: Terrorijärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin lokakuussa. Hamasin tärkein tukija on Iran, jonka kanssa Venäjä tekee läheistä yhteistyötä. Venäjä myös tavannut Hamasin johtoa yli kymmenen vuoden ajan.

Balkan: Tilanne on kiristynyt Serbian ja Kosovon välillä. Serbia on lisännyt sotilasjoukkojaan Kosovon lähellä, Nato on vastannut tuomalla rauhanturvaajia Kosovoon. Venäjä tukee Serbiaa ja lietsoo jännitteitä alueella.