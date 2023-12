Olga Temonen kertoo sairastuneensa syöpään

Näyttelijä Olga Temonen kertoo sosiaalisen median palvelussa Instagramissa sairastavansa syöpää.

– Vain muutama kuukausi sitten elämä oli aivan normaalia puurtamista. Nyt se on muuttunut täysin. Multa löydettiin pari kuukautta sitten syöpä. Eikä mikä tahansa, vaan aivoista ja niin pahasta paikasta ettei leikkaus ole mahdollinen, Temonen kertoo.

Hän kertoo aloittaneensa sädehoidot.

– Mutta täällä mä yhä olen ja aion vielä pitkään ollakin. Tää tauti on 4-luokkaa, eli taistelu on tiukkaa, mutta kaikki keinot on käytössä. Olen ikuinen optimisti, elän innolla joka päivä, oli elämä miten pitkä tahansa, Temonen kirjoittaa.

Syöpäjärjestöjen mukaan levinneisyysasteen IV syöpä tarkoittaa laajalle levinnyttä syöpää tai syöpää, joka on lähettänyt etäpesäkkeitä. Aivokasvaimet lähettävät etäpesäkkeitä kuitenkin todella harvoin keskushermoston ulkopuolelle.

Juttua muokattu 18.05: Lisätty tieto siitä, että aivokasvaimet lähettävät etäpesäkkeitä todella harvoin.