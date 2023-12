Ullanlinnan surmasta syytetty psykiatri väittää vaimonsa kuolemaa onnettomuudeksi – asianajaja vaatii vapauttamista

Murhasta syytetty mies myöntää, että hänen vaimonsa kuoli hänen tekojensa seurauksena. Psykiatrina työskennellyt mies on määrätty mielentilatutkimukseen.

Helsingissä Ullanlinnassa reilu vuosi sitten tapahtuneesta epäillystä henkirikoksesta syytetty psykiatri kiistää sekä murhan että tapon. Mies kuitenkin myöntää, että hän aiheutti vaimonsa kuoleman. Hän väittää, että kyseessä oli onnettomuus.

– Päämieheni kiistää murhan ja tapon, joten hänet tulisi vapauttaa, sanoo puolustusasianajaja Kerstin Koorti. Koorti on tunnettu asianajaja Ruotsissa.

Koortin mukaan tapahtumien kulku ei ole tullut todistetuksi niin kuin syyttäjä sen esittää.

Erikoissyyttäjä Laura Sairanen katsoo, että teko on murha. Syytetyn käyttämän väkivallan määrä ja laatu sekä toiminta teon jälkeen puoltavat syyttäjän mukaan teon olleen murha.

Syytetty kiistää mustasukkaisuuden

Syyttäjä on katsonut, että henkirikoksen yhtenä motiivina on ollut mustasukkaisuus.

– Mustasukkaisuutta on pidetty yhtenä vaikuttimena teolle, mutta sitä en voi enempää julkisuudessa avata, sanoo erikoissyyttäjä Sairanen.

Syytetyn puolustus ei ole samaa mieltä syyttäjän kanssa teon motiivista. Puolustuksen mukaan teon taustalla ei ollut mustasukkaisuutta.

Oikeudenkäynti on käyty suurilta osin suljetuin ovin, joten aineisto on enimmäkseen salattu. Helsingin käräjäoikeus antoi tänään maanantaina loppulausuntonsa. Syytetty on määrätty mielentilatutkimukseen.

Syytetty ei ole ollut vielä mielentilatutkimuksessa, koska tutkimukseen on ollut ruuhkaa. Mielentilatutkimus syytetyn osalta alkaa 4. tammikuuta 2024. Mielentilatutkimukseen menee aikaa pari kuukautta tai jopa enemmän.

Välituomio tapauksesta annetaan 29. tammikuuta 2024.

Epäilty henkirikos tapahtui joulukuussa 2022

Helsinkiläistä psykiatria syytetään vaimonsa murhasta ja törkeästä varkaudesta 15.–16. joulukuuta välisenä yönä vuonna 2022. Syytetty kiistää myös törkeän varkauden.

Syyttäjän mukaan mies löi vaimoaan päähän kynttilänjalalla tai muulla esineellä heidän yhteisessä kodissaan. Syyttäjä on katsonut, että motiivina oli mustasukkaisuus ja teko oli suunniteltu.

Syyttäjä on esittänyt todisteita siitä, että syytetty on ostanut lasolia, köyttä ja tekstiiliteippiä teon salaamiseksi. Ostokset tehtiin vähintään kaksi päivää ennen rikosta.

Naapuri soitti poliisille lauantaiaamuna, kun mies oli siirtämässä mattoon käärittyä kuollutta vaimoaan heidän autoonsa. Hän jäi kiinni rikoksesta, kun poliisipartio saapui paikalle ja avasi mattokäärön.