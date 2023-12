”Suomi on paras maa”, sanoo Pierpaolo Onnis – näin peliyhtiö kilpailee ulkomaisista huippuosaajista

Oulussa asuva Pierpaolo Onnis viihtyy Suomessa, koska elämä täällä on niin erilaista kuin Italiassa. Video: Paulus Markkula / Yle

Italialainen Pierpaolo Onnis, 39, ei ollut koskaan käynyt Suomessa, kun hänelle tarjottiin työpaikkaa suomalaisesta Fingersoftista vuonna 2021. Se oli onnenpotku lunta rakastavalle Onnisille.

– Sain valita sijoituspaikaksi joko Helsingin tai Oulun. Halusin Ouluun, koska suurin osa yrityksen työntekijöistä on täällä ja haluan työskennellä isossa tiimissä. Oulu on myös pohjoisempana, joten täällä minulla on mahdollisuus nähdä lunta ja kokea talvinen joulutunnelma.

Muutto Suomeen tapahtui sujuvasti, sillä Fingersoft on luonut toimintamallin Suomeen rekrytoitujen työntekijöiden kotouttamiseen työntekijän tarpeet huomioiden.

Henkilöstöpäällikkö Elina Yrttiaho oli Onnisin apuna, kun monet muuttoon liittyvät byrokraattiset kiemurat tulivat eteen.

– Kaikki meni todella hienosti, koska Yrttiaho hoiti käytännössä kaiken. Hän järjesti asiani muun muassa maahanmuuttovirastosta poliisilaitokselle asti. Hän avasi minulle suomalaisen pankkitilin ja etsi asunnon, kertoo Onnis.

Avaa kuvien katselu Pierpaolo Onnis työskentelee Fingersoftissa senior 3D game artistina eli vanhempana peligraafikkona. Kuva: Juha Niemelä

Asettumispaketti on kilpailuvaltti

Fingersoftin operatiivisen johtajan Ville Rauman mukaan kansainvälisten työntekijöiden rekrytointi ulkomailta on pelialalla erittäin tärkeää. Vuodesta 2020 lähtien Fingersoft on palkannut kahdeksan ulkomaalaista työntekijää.

– Peliala on kansainvälinen ala ja sinne tarvitaan maailmalta huippuosaajia eri osa-alueille. Suomesta ei välttämättä löydy kaikkiin tehtäviin sopivia ihmisiä.

Tämän vuoksi peliyritys loi mallin, joka auttaa muun muassa viisumin ja oleskelulupahakemuksen järjestämisessä yhdessä työntekijän kanssa.

Myös väliaikaisen asunnon järjestäminen, lentojen, netti- ja puhelinliittymien sekä työvälineiden hankkiminen kuuluu yhtiön toimintakuvioon.

Avaa kuvien katselu Fingersoft työllistää yhteensä yli 110 henkilöä, joista noin 17 prosenttia on ulkomaalaisia. Kuva: Elisa Kinnunen / Yle

Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Satu Salosen mukaan yritysten tarjoamat niin sanottuun asettautumiseen liittyvät paketit ovat yleistyneet viime aikoina.

– On iso asia muuttaa työn perässä toiseen maahan. Kun työnantaja on halukas auttamaan työntekijää uuteen maahan muuttamisessa, se edesauttaa rekrytoidun työntekijän viihtymistä ja saa tuntemaan itsensä tervetulleeksi.

Työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikön eritysasiantuntijana toimiva Salonen tietää, että kaikilla yrityksillä tai työnantajilla ei ole mahdollisuuksia tehdä tämän tyylisiä järjestelyitä.

– Mutta niillä joilla on, tämä on yksi kilpailuvaltti osaajapulassa, jossa monet yritykset tällä hetkellä kamppailevat.

Avaa kuvien katselu Onnis voi opiskella suomen kieltä työajalla. Se kuuluu yhtenä osana Fingersoftin kotouttamispakettiin. Kuva: Juha Niemelä

Monipuolisuus on yrityksen etu

Hallitusohjelman kirjaukset ovat puhututtaneet myös pelialaa tänä syksynä. Esimerkiksi niin sanotun kolmen kuukauden säännön on sanottu suorastaan vaarantavan pelialan menestyksen.

Ulkomaalainen henkilö joutuu työsuhteensa katkeamisen jälkeen poistumaan maasta kolme kuukauden jälkeen, ellei uutta työpaikkaa ole löytynyt.

Asia on herättänyt huolta ja keskustelua myös Fingersoftilla.

– Yritykselle on iso ongelma, jos emme saa parhaimpia ihmisiä tarvittaviin rooleihin. Se, mistä päin maailmaa paras osaaja löytyy, pitäisi olla toissijaista, toteaa Fingersoftin operatiivisen johtaja Ville Rauma.

Fingersoftilla työskentelee parikymmentä eri kansalaisuutta Japania ja Australiaa myöten. Ulkomailta tulleet työntekijät ovat merkittävässä roolissa pelialan menestymisen takaajina.

– Kun puhutaan meidän globaalisti tekemistä luovista tuotteista, niin näkökulma tuotteen kehittämiseen on monipuolisempi erilaisten ihmisten näkökulmasta katsottuna. Se muuttaa asioita paljon paremmaksi.

Avaa kuvien katselu Joulun Pierpaolo Onnis vietti Italiassa perheensä kanssa. Kuva: Juha Niemelä / Yle

”Sardinian säätä ei ole ikävä”

Pierpaolo Onnis on viihtynyt Oulussa hyvin. Mieluisan työn lisäksi päivään mahtuu myös uusia harrastuksia ja ystäviä.

– Voin täällä paljon paremmin kuin Italiassa. Sain juuri ylennyksen vanhemmaksi peligraafikoksi.

Onnis on asunut Suomessa 2,5 vuotta. Hän aikoo jäädä tänne, koska Suomi on hänen mielestään paras maa, missä hän on asunut.

– Täällä on aivan erilaista kuin kotona. Pidän enemmän kylmemmästä säästä kuin erittäin kuumasta Sardinian säästä. Välillä ikävöin perhettäni ja italialaista ruokaa, mutta en säätä, Pierpaolo Onnis naurahtaa.