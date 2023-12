Turkistarhaaja kieltäytyi lintuinfluenssan tarkastuksista – seuraavaksi asiaan puuttuu poliisi

Valtaosa turkistarhoista on tutkittu lintuinfluenssan varalta ja viimeiset tarkastetaan tammikuussa. Pohjanmaalla yksi tarhaaja kuitenkin niskuroi.

Yhdelle pohjalaiselle turkistarhalle ei ole päästy suorittamaan lintuinfluenssavirustarkastuksia.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö Matti Nyberg vahvistaa asian.

– Meillä on nyt yksi tällainen turkistarha, jossa tarhaaja on yksinkertaisesti kieltänyt näytteiden ottamisen.

Nybergin mukaan tarhaajan ei tarvitse päästää eläinlääkäriä tarhalleen.

– Velvollisuutemme on kuitenkin kerätä näytteet, joten luultavasti teemme sen poliisin avulla, Nyberg toteaa.

Suomessa on noin 400 turkistarhaa, joista yli 350 on tutkittu. Jäämiä viruksesta on löytynyt 70 tarhalta. Niillä suoritetaan saneeraustoimenpiteet, ja joitakin siitoseläimiä lukuunottamatta kaikki eläimet lopetetaan.

Tarhojen kartoitus oli määrä saada valmiiksi jouluun mennessä, mutta näin ei tule tapahtumaan. Nybergin mukaan 10–20 tarhaa tarkistetaan vielä tammikuussa.

Avaa kuvien katselu Länsi- ja Sisä-suomen ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö Matti Nyberg toteaa, että ainoastaan yksi tarhaaja on kieltäytynyt yhteistyöstä. Kuva: Yle/Antti Kuusiniemi

Tarkastukset edellytys turkishuutokaupalle

Matti Nybergin mukaan yksikään turkishuutokauppa ei halua turkiksia tarhalta, jossa näytteitä ei ole otettu.

– Kyseinen tarha, joka ei halua päästää eläinlääkäriä paikalle, on hyvin pieni. En usko, että turkiskaupalla on suurta merkitystä heille.

Nybergin mukaan kieltäytymisen motiivina on ollut kiusanteko.

– Aina löytyy henkilöitä, jotka haluavat aiheuttaa harmia viranomaisille, Nyberg toteaa.

Juttu on käännös Svenska Ylen artikkelista: ”Måste ta polishjälp” – pälsfarmare portar myndighet som ska testa för fågelvirus