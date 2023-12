Avaruusteleskooppi paljasti aiempaa tarkemman kuvan Uranuksen renkaista ja jääkentistä

Yhdysvaltain ja Euroopan avaruusjärjestöt ovat julkaisseet uuden kuvan avaruusteleskooppi James Webbin tekemistä havainnoista.

Webb-teleskoopin infrapuna-aallonpituudella ottama kuva paljastaa aiempaa tarkempia yksityiskohtia kallellaan pyörivän Uranuksen kaasukehistä ja sitä ympäröivistä kuista.

Kuva laajentaa aiemmin tämän vuoden huhtikuussa julkaistua kaksiväristä kuvaa planeetasta. Uudessa kuvassa yhdistyvät näkyvän valon ja infrapunasäteilyn eli lämpösäteilyn mittaukset.

James Webb -avaruusteleskooppi on Nasan Hubble-avaruusteleskoopin seuraaja.

Näkyvän valon aallonpituus on 380−750 nanometriä. Infrapunasäteily on ihmissilmälle näkymätöntä valoa, jonka aallonpituus on noin 700 nanometristä yhteen millimetriin.

Uranus on yli 90 astetta kallellaan, minkä vuoksi sen ilmasto-olosuhteet eri vuodenaikoina ovat äärimmäiset. Teleskoopilla on saatu tallennettua Uranuksen himmeät sisä- ja ulkorenkaat, mukaan lukien vaikeasti havaittavissa oleva Zeta-rengas, joka on planeettaa lähimpänä, mutta se on hyvin himmeä ja hajanainen.

Avaruusteleskooppi tallensi myös monia planeetan 27 tunnetusta kuusta, jopa joitakin pieniä kuita renkaiden sisällä. Infrapuna-allonpituudella otettu kuva näyttää myös jääpeitettä ympäröivät kaasukehät aiempaa selkeämmin.

Nasan, ESAn ja Kanadan avaruusjärjestön yhteistyönä rakennettu James Webb -teleskooppi laukaistiin avaruuteen vuonna 2021.