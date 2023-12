Mönkijät kuopivat Espoossa hiihtoladut pohjia myöten - ”Tuhansien harrastus pilalla”, tuskailee ulkoliikuntapäällikkö

Espoossa sijaitsevia hiihtolatuja on turmeltu viime aikoina ajamalla latujen päältä mönkijällä.

Espoon kaupungin ulkoliikuntapäällikkö Petri Forsmanin mukaan mönkijällä on ajettu ainakin muutamassa kohteessa: Oittaan ja Bembölen välisellä ladulla ja Lommilasta Kauniaisten Kasavuoreen menevällä ladulla.

Lisäksi silminnäkijähavaintoja mönkijöistä on tehty myös esimerkiksi Keskuspuistosta, jossa neljä mönkijää oli kiertänyt neljän kilometrin mittaista kuntorataa ainakin kaksi kertaa ympäri.

Ensimmäiset havainnot mönkijän jäljistä havaittiin torstain ja perjantain välisenä yönä Oittaan ja Bembölen välisellä ladulla.

– Huomasimme, että mönkijällä oli kurvailtu tien reunasta toiseen. Muissakin kohteissa mönkijöillä on tehty ladulle syviä jälkiä ja latua on sudittu kunnolla pohjaa myöten. Mönkijällä on ajettu laduilla aiemminkin, mutta ei koskaan tällaisessa mittakaavassa. Joissain paikoissa on näyttänyt siltä, että latua on pidetty kilparatana, Forsman sanoo.

Forsmanin mukaan mönkijöiden turmelemilla laduilla on kokonaisuudessaan mittaa jopa parikymmentä kilometriä.

Hän ei pidä todennäköisenä, että mönkijät olisivat eksyneet ladulle vahingossa.

– Osassa paikoissa on kylttejä, joissa on kielletty moottoriajoneuvoilla ajaminen. Kyllä jokaisen suomalaisen pitäisi ymmärtää, että latu ei ole tieliikennetie, Forsman sanoo.

Kaupunki on saanut paljon vihjeitä

Toistaiseksi tiedossa ei ole, kuka tai ketkä mönkijöillä ajavat. Mönkijöillä on ajettu laduilla pimeällä, joten mönkijöiden rekisteriotteet eivät ole taltioituneet valvontakameroihin.

Forsman pitää todennäköisenä, että eri laduilla ovat ajaneet samat mönkijät. Hän kertoo, että kaupungille on tullut paljon yhteydenottoja aiheesta.

– Havaintojen mukaan mönkijöitä olisi ainakin muutama ja touhu näyttää rajulta ja vaaralliselta. Osa on vihjannut, että mönkijöillä olisi jopa jonkinlaisia kokoontumisia. Olemme saaneet vihjeitä myös mönkijöiden majapaikasta.

Forsmanin mukaan asiasta ei ole toistaiseksi tehty rikosilmoitusta. Forsman sanoo, että tilannetta seurataan tarkasti.

Mönkijöiden takia laduilla on mutaa ja hiekkaa, joka vaikeuttaa merkittävästi hiihtämistä ja ladun kunnossapitoa. Jos talvi on vähäluminen, alkukaudesta ladulle tullut hiekka voi pyöriä hiihtäjien riesana vielä pitkään.

– Tällainen tuottaa ison vahingon, jos tuhansien ihmisten harrastus pilataan heti alkukaudesta, Forman harmittelee.