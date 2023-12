Mistä tulevat joulun tuoksut? Itämaan tietäjät toivat kaikkein arvokkainta: kultaa ja ainekset kahteen tuoksuun

Raamatun tarinan mukaan itämaan tietäjät toivat vastasyntyneen Jeesuksen seimelle arvokkainta, mitä he tiesivät.

Matteuksen evankeliumin mukaan ”kultaa, suitsuketta ja mirhamia”.

Kolmesta lahjasta kaksi olivat tuoksujen lähteitä.

– Suitsuke eli pyhä savu saadaan aikaiseksi kuumentamalla olibaanipuun pihkaa, kertoo tuoksuihin perehtynyt tietokirjailija Ari Turunen.

Pyhää savua hän kuvailee mausteiseksi, mäntyyn ja sitruunaan vivahtavaksi makeaksi tuoksuksi.

Myös mirhapuun kitkerä pihka muuttuu kuumennettaessamakeaksi tuoksuksi.

– Ne ovat kaikkea muuta kuin maallisia tuoksuja, molemmissa on jotain yliluonnollista, Turunen innostuu.

Avaa kuvien katselu Jemenistä hankitusta sähkökäyttöisessä tuoksuastiassa kuumennetaan olibaanihartsia, josta nousee raamatullista suitsuketta eli pyhää savua. Kuva: Markku Tuhkanen / Yle

Raamatun tarinassa tietäjät tulivat itämailta juuri siksi, että nämä kallisarvoiset tuoksut olivat peräisin nykyisten Omanin ja Jemenin seuduilta.

Katolisessa kirkossa pyhää savua käytetään suitsukkeena, mutta esimerkiksi Suomessa sen muu käyttö on vähäistä.

Entinen luksus kuuluu nyt kaikille

Täällä meillä ennen vain erittäin varakkaiden ihmisten joulupöytään kuuluneet kaukomaiden mausteet ja niiden tuomat tuoksut ovat nykyisin osa kenen tahansa joulua.

– Esimerkiksi kardemumma, kaneli ja inkivääri tai neilikka ja muskotti. Ne ovat vaihtuneet äärimmäisestä luksuksesta arkihyödykkeiksi, Turunen muistuttaa.

Avaa kuvien katselu Vehnäpelto sypressien kanssa on Vincent van Goghin kuuluisa öljymaalaus vuodelta 1889. Tietokirjailija Ari Turusen kädessä sypressin oksa Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa. Kuva: Markku Tuhkanen / Yle

Turusen kirjoittama Tuoksujen atlas julkaistiin pari vuotta sitten. Sen tekemistä edelsi noin puolen vuosikymmenen reissaaminen eri puolilla maailmaa tuoksujen raaka-aineiden lähteillä.

Miltä laulun sypressi tuoksuu?

Suomalaisten rakastaman Sylvian joululaulun säe kuuluu: ”Miss sypressit tuoksuu nyt talvellakin…”

Sypressikujia voi nähdä eri puolilla Välimeren maita, erityisesti hautausmaiden ympärillä.

Antiikin mytologiassa sypressin pihka kuvastaa kyyneliä, entäpä tuoksu?

– Havupuun henkäys, jossa on sitruunamaista raikkautta. Mielenkiintoista on, että siinä tuoksumolekyylinä on pineenin lisäksi limoneenia, jota tavataan myös sitrushedelmissä, kuvailee Turunen.

Mistä tulevat joulun tuoksut? Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa Ari Turunen kertoo mm. oman suosikkituoksunsa.

Kun esimerkiksi sitruunankuorta raastetaan, niin on helppo haistaa sen eteerinen öljy. Kaikki kasvit eivät sulotuoksujaan kuitenkaan näin helposti paljasta.

– Puhumattakaan, että tuoksu pystyttäisiin vangitsemaan helposti. Sen vuoksi huippuparfyymit maksavat paljon. Kyseessä ei ole pelkkä brändijuttu vaan valmistus voi olla erittäin vaivalloista ja aikaa vievää, Turunen kertoo.

Usein tuoksun ainesosia valmistetaan höyrytislaamalla kasvien lehtiä tai juuria, puiden neulasia tai kuorta. Niitä voidaan uuttaa ensin myös alkoholissa ja vasta sen jälkeen tislata.

Esimerkiksi pensasta muistuttavan olibaanipuun pihkatisleestä saadaan eteeristä öljyä, joka on yksi maailmankuulun Chanel No 5 -parfyymin ainesosista.

Avaa kuvien katselu Kuva: Markku Tuhkanen / Yle

– Tuoksumaailman erikoisuudesta kertoo se, että samanlaisia tuoksumolekyylejä tavataan eri puolilta maailmaa, vaikka kasvit eivät olisi edes sukua toisilleen, sanoo Turunen.

Ilman tuoksuja ei olisi myöskään elämää. Kasvien tuoksut houkuttelevat pölyttäjiä – hyönteisiä tai lintuja.

Ihminen puolestaan voi parantaa ominaistuoksuaan kiehtovammaksi hajuvesillä.

– Tuoksut ovat meille ihmisille aistien juhlaa ja tieteelle molekyylien liikettä ilmassa, Turunen kiteyttää.