Ydinvoiman puolesta, Greenpeacea vastaan – nuoret ympäristöaktivistit saivat luvan osallistua EU-oikeudenkäyntiin

Euroopan unionin tuomioistuin on myöntänyt ruotsalaiselle ilmastoaktivistille Ia Aanstootille ja hänen johtamalleen aktivistijoukolle oikeuden olla osallisena Greenpeacen käynnistämässä oikeudenkäynnissä, ympäristöjärjestö Replanet tiedottaa.

Ilmastojärjestö Greenpeace haastoi EU:n komission oikeuteen siitä, että se on sisällyttänyt ydinvoiman kestävän rahoituksen taksonomiaan. EU siis luokittelee ydinvoiman vihreäksi energianlähteeksi, joten energiayhtiöiden on helpompaa saada rahoitusta ydinvoimaan.

Greenpeace ilmoitti huhtikuussa vaativansa EU:n tuomioistuimelta ydinvoiman ja maakaasun poistamista listalta. La Aanstootin johtamat ilmastoaktivistit aloittivat Dear Greenpeace -kampanjan puolustaakseen ydinvoimaa Greenpeacen toiveiden vastaisesti.

Dear Greenpeace -aktivistit uskovat, että ydinvoiman ympäristöhaitat ovat marginaalisia verrattuna ilmastonmuutoksen haittoihin laajassa kuvassa. Heidän mukaansa tärkeämpää olisi keskittyä fossiilisten polttoaineiden vähentämiseen tai kieltämiseen.

Asiaa kommentoi syyskuussa Deat Greenpeace -kampanjaan kuuluva tamperelainen Ellen Ojala.

– Me uskomme, että ilmastokriisi on näistä kahdesta huomattavasti akuutimpi uhka ja tarvitsemme kaikki keinot taistellaksemme ilmaston lämpenemistä vastaan, Ojala sanoi.

Aktivistit voivat tuoda asiantuntijanäkemyksiä oikeuteen

Nyt Dear Greenpeace -aktivisteille ja heitä tukevalle ympäristöjärjestö Replanetille on myönnetty asianomaisen asema oikeusjutussa. Tällöin he voivat esittää oikeudessa todisteita ja mielipiteitä ydinvoiman tueksi.

Aktivistit voivat nyt tuoda oikeuskäsittelyyn mukaan asiantuntijanäkemyksiä siitä, miten ydinenergia tukee hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista.

Oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan Euroopan komissio kannatti aseman myöntämistä. Greenpeace ei vastustanut asiaa.

Ojala kommentoi Dear Greenpeace -kampanjan tiedotteessa, että on rohkaisevaa, kun Greenpeace ei vastustanut aseman myöntämistä aktivisteille.

– Minusta se osoittaa, että Greenpeace kunnioittaa nuorten ääntä ja on valmis käymään kunnollista keskustelua. Kunnioitan suuresti Greenpeacea johtavia veteraaniaktivisteja, enkä epäile, etteivätkö he pian hyväksy ydinenergiaa osana ilmastonmuutoksen vastaista taistelua, kuten minun sukupolveni on jo tehnyt.

Kuuleminen on tarkoitus järjestää vuonna 2024.