Parikkalan Siikalahden lintualue Etelä-Karjalassa sai kunnostusluvan – lisää pesimä-, ruokailu- ja levähdysalueita linnuille

Parikkalassa sijaitsevan Siikalahden lintualueen kunnostaminen on arvioitu välttämättömäksi, sillä sen linnustollinen arvo on jo heikentynyt rehevöitymisen takia.

Metsähallitus on saanut luvan kunnostaa Etelä-Karjalassa sijaitsevaa Parikkalan Siikalahden lintualuetta.

Kyseessä on Kasinniemen opastuskeskuksen lähiympäristössä sijaitseva neljän hehtaarin alue.

Jatkossa alueelle voidaan lisätä avovesialuetta ja -uomia, ja ruopata pois kasvimassoja ja turvetta. Niitä poistetaan yhteensä 13 300 m3.

Lisäksi vesilain mukainen lupa mahdollistaa lintujen pesimä-, ruokailu- ja levähdysalueiden rakentamisen, sillä osan ruoppausmassoista saa kasata ranta-alueille.

Metsähallituksen on tarkkailtava kunnostuksen vaikutuksia vedenlaatuun sekä lajistoon.

Aluehallintoviraston mukaan luvan mukaisesta kunnostuksesta ei arvioida aiheutuvan haittaa Siikalahden Natura 2000 -alueen muille luonnonarvoille tai luontodirektiivin tiukasti suojelemille lajeille. Kunnostus ei muuta keskivedenkorkeutta eikä aiheuta vettymistä rantakiinteistöille.

Siikalahden lintuvesialue on kansainvälisestikin merkittävä. Se on pahoin umpeenkasvanut, ja sen linnustollinen arvo on heikentynyt, joten kunnostus on arvioitu välttämättömäksi. Kunnostuksen myötä alueelle pyritään saamaan aiempaa paremmat olosuhteet myös lintujen tarkkailulle.

Metsähallitus haki lupaa aluehallintovirastolta. Kysessä on vesilain mukainen lupa.

Metsähallitus hallinnoi Parikkalan Siikalahden lintualuetta.

Onko sinulla uutisvinkki tai kuvasitko uutistilanteen? Lähetä kuva, video tai vinkki osoitteeseen lappeenranta@yle.fi. Maksamme julkaistuista kuvista ja videoista palkkion.