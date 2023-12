Tutkija: Islannin purkauksen kaasut ovat terveysriski, mutta lentämistä haittaavaa tuhkapilveä ei ole luvassa

Ylen aamuohjelmissa haastatellun seismologin Heidi Soosalun mukaan tilanteessa on ollut useampi onni onnettomuudessa.

Islannista välittyi maanantain ja tiistain välisenä yönä dramaattisia kuvia, kun maan lounaisosassa Reykjanesin niemimaalla alkoi purkautua tulivuori. Purkaus alkoi maanantaina iltakymmenen jälkeen paikallista aikaa.

Islannin laavakenttiä tutkineen Viron Geologian tutkimuskeskuksen seismologin Heidi Soosalun mukaan purkaus on varsin mittava.

– Tämä on selvästikin suurempi purkaus, mitä on ollut viereisessä tulivuorisysteemissä viimeisen kolmen vuoden aikana. Maahan on auennut neljä kilometriä pitkä rako, josta laavaa suihkuaa ulos, Ylen aamussa ja Ykkösaamussa haastateltu Soosalun kertoi.

Vaikka Islannissa oli valmistauduttu kriisitilanteeseen jo syksystä alkaen, tapahtumat etenivät nyt nopeasti.

– Purkauksesta varoittavat maanjäristykset alkoivat alle kaksi tuntia ennen kuin nettikameroista nähtiin, että jotain hehkuu pimeydessä.

Avaa kuvien katselu Tulivuorenpurkaus tapahtui noin 40 kilometrin päässä Islannin pääkaupungista Reykjavíkista, lähellä Grindavíkin kylää. Kuva: Lauri Karo / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Laava näyttäisi valuvan turvalliseen suuntaan

Purkauspaikan lähellä ovat muun muassa Grindavikin kalastajakaupunki, Svartsengin voimalaitos ja Blue Lagoon -kylpylä. Islannin viranomaiset ovat kuitenkin evakuoineet kaikki nämä paikat hyvissä ajoin, sillä alueella on ollut lokakuun lopusta alkaen runsaasti seismistä aktiivisuutta.

Myös omaisuusvahingot ovat tämän hetken tiedon mukaan jäämässä vähäisiksi. Laavaa virtaa pohjoisen suuntaan, jossa on erämaata ja vanhoja laavakenttiä, jonne uudella laavalla on tilaa purkautua.

Sen sijaan purkauksesta vapautuvat kaasut ja eritoten rikkiyhdisteet voivat aiheuttaa ongelmia.

– Jos on hengitystieongelmia, se saattaa olla terveysriskinaihe ja olisi parempi pysytellä sisällä, Soosalu sanoi.

Tällä hetkellä tuulet kuitenkin puhaltavat sellaisiin suuntiin, että suoraan kylien ja kaupunkien päälle kaasupilvet eivät tule.

Lennot keskeytettiin vain hetkeksi

Islannin tulivuorista tulee varmasti monella mieleen se, miten keväällä 2010 purkautuneen tulivuoren tuhka sekoitti pahoin pohjoisen Euroopan lentoliikenteen.

Soosalun mukaan samankaltaista tilannetta tuskin nähdään tämän purkauksen yhteydessä.

– Rakopurkauksessa on tyypillistä, että ulos tulee hyvin juoksevaa laavaa ja kaasuja. Siellä ei kuitenkaan ole sellaisia prosesseja, jotka aiheuttaisivat suuria tuhkapilviä. Tämäkin on ikään kuin onni onnettomuudessa.

Kun purkaus alkoi, Keflavíkin kansainvälinen lentokenttä suljettiin hetkeksi varotoimenpiteenä. Lentoja kuitenkin jatkettiin, kun tilanne oli arvioitu uudelleen.