Kotimaisia joulukuusia ei riitä kaikille, arvioi Joulupuuseura – kasvattaja ei tajua puiden tuontia Euroopasta

Suomessa on 500 joulukuusenkasvattajaa, heistä valtaosa on sivutoimisia. Ala ikääntyy nopeasti eikä uusia yrittäjiä ole tullut tilalle.

Vehmaalla joulukuusia harrastemielessä kasvattava Lauri Kontro pitää outona, että metsäiseen Suomeen tuodaan tänäkin jouluna yli sata tuhatta joulukuusta ulkomailta.

Hänellä itsellään on hehtaarin suuruinen kuusiviljelmä kesäpaikkansa pellolla.

– Hullua, että Suomeen tuodaan joulukuusia Euroopasta. Tämähän on Britanniassa ja Tanskassa iso bisnes, mutta Suomessa ei ole nähty joulukuusen kasvatuksen mahdollisuuksia.

Avaa kuvien katselu Lauri Kontro uskoo, että suomalaisista joulukuusista olisi vientituotteeksi. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Joulukuusista pulaa jouluna

Suomalaisia kuusenkasvattajia edustava Joulupuuseura on huolestunut siitä, että kotimaisista joulukuusista saattaa tänä jouluna tulla pulaa.

Seuran puheenjohtaja Juha Ruuska arvioi, että kotimaisia joulukuusia tarvittaisiin kymmeniä tuhansia enemmän kuin on tarjolla.

– Minäkin olen myynyt syyskuusta lähtien tukkupuuta ei-oona vähittäismyyjille Itä-Suomeen ja Pohjanmaalle.

Joulupuuseuran mukaan Suomessa pystytetään koteihin noin 1,4 miljoona joulukuusta. Näistä vajaa miljoona on kotimaassa viljeltyjä kuusia, 150 000 tuodaan ulkomailta ja 300 000 haetaan omasta metsästä.

Avaa kuvien katselu Joulukuusen kasvattaminen myyntikuntoon kestää kymmenisen vuotta. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Yksi syy joulukuusipulaan on, että kuusten kasvattaminen on jäänyt vanhenevan väestön harrastukseksi. Suomessa on 500 joulukuusenkasvattajaa, joista päätoimisia on vain muutama kymmenen.

– Kasvattajat ovat yli 60-vuotiaita eikä uusia yrittäjiä ole tullut sitä mukaa, kun heitä poistuu vanhemmasta päästä, sanoo Joulupuuseuran varapuheenjohtaja Jussi Somerpalo.

Sivutoimisena joulukuusenkasvattajana Salossa yli 20 vuotta toiminut Somerpalo sanoo, että nuoria on vaikea houkutella alalle.

Hänellä itsellään on hehtaarin palsta, jolle on istutettu yli 3 000 kuusta.

– Tämä on hyvin työvoimavaltaista, pitkäjänteistä, ja täytyy tykätä ruumiillisesta ulkoilmatyöstä. Tämä ei ehkä kaikkia houkuttele.

Joulukuusia vientiin

Seitsemän ja puolen hehtaarin joulukuusiviljelmää Somerolla kasvattava Juha Ruuska toivoo, että alalle tulisi jatkossa tuoreempaa verta.

– Kyllä tämä ihan hyvä sivuelinkeino on. Jos ei ole omaa maata, vuokramaa on yksi vaihtoehto.

Avaa kuvien katselu Lauri Kontrolla on Vehmaalla, Varsinais-Suomessa, kuusiviljelmä, josta voi käydä ostamassa ja kaatamassa itselleen joulukuusen. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Eläkkeellä oleva, Maaseudun Tulevaisuuden entinen päätoimittaja Lauri Kontro sanoo, että Suomessa on paljon joutomaata, jota voisi valjastaa joulukuusien kasvatukseen.

– Suomessa ei ole vielä keksitty, että joulukuusien kasvatus voisi olla järkevää metsänkasvatusta ja joulukuusista voi olla myös vientituotteeksi.