Mau Forest on Kenian suurin yhtenäinen metsäalue, noin 350 000 hehtaarin kokoinen. Sen tulevaisuutta uhkaavat kasvavan väestön paine, laittomat hakkuut, puuhiilen tuotanto, karjanhoidon ja maanviljelyksen laajentaminen.

Ogiekit ovat asuneet Mau Forestin alueella ainakin parinsadan vuoden ajan. Afrikan ihmisoikeustuomioistuin antoi vuonna 2017 päätöksen, jonka mukaan ogiekit ovat Mau Forestin alkuperäiskansa. Oikeus tunnusti ogiekien roolin metsän suojelussa ja heidän oikeutensa elää metsässä.

Vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla yritykset voivat ostaa hiilensidontaa, jolla ne kompensoivat omia päästöjään. Palvelun tarjoajat ja markkinaa säätelevät luokittajat ovat joko yksityisiä yrityksiä tai järjestöjä. Vapaaehtoiset hiilimarkkinat ovat toimineet 2000-luvun alusta alkaen.

Hiilikrediitti eli päästöyksikkö vastaa yhden hiilidioksiditonnin päästöjä. Näitä päästöyksiköitä tuottavat kehittyvissä maissa projektit, joissa esimerkiksi rakennetaan uusiutuvaa energiaa, suojellaan metsiä hävittämiseltä, metsitetään uusia alueita tai vaihdetaan energiatehokkaampiin liesiin.

Jos yritys ostaa hiilikrediittejä jonkin tuotteen tai palvelun päästöjä vastaavan määrän, voi se väittää sitä hiilineutraaliksi.

Hiilensidontaprojektien laatu on ollut vaihteleva. Aina ei ole ollut varmaa, onko saavutettu päästövähennys todellinen ja pysyvä.

Suojelukrediitit perustuvat metsien suojeluun. Niiden ongelma on, että vaikka metsien suojelu on sinänsä tärkeää, on sen ilmastovaikutusten arviointi hankalaa.