Tunnetko tämän tikkataulua muistuttavan liikennemerkin? Monelle se on uusi ja tuntematon

– Näyttää joltain maalitaululta tai tikkataululta, ihmettelevät uutta liikennemerkkiä Anette Salmi ja Anniina Kuikka.

Monille muillekin kotkalaisille uusi keskustan suuntaa osoittava liikennemerkki on vielä tuntematon. Keskusta-tunnus tuli voimaan jo uuden tieliikennelain myötä vajaat kolme vuotta sitten.

Suurin osa merkeistä on asennettu eri puolille Suomea vasta hiljattain.

Avaa kuvien katselu Väyläviraston esittelykuva liikennemerkistä. Kuva: Väylävirasto

Monelle vielä tuntematon merkki

Yle kävi kysymässä ohikulkijoilta Kotkassa, tunnistavatko he merkin. Valtaosa ei osannut kertoa heti sen merkitystä. Kotkaan ensimmäinen merkki tuli, kun Paimenportin eritasoliittymä valmistui. Autoilijat voivat nähdä ne kääntyessään moottoritieltä Hyväntuulentielle.

– Ajan polkupyörällä vähän eri reittiä, niin en ole sitä vielä huomannut, kommentoi kotkalainen Markku Hytti.

Avaa kuvien katselu Merkki osoittaa Kotkassa Hyväntuulentiellä pääväylän keskustaan. Kuva: Noora Palola / Yle

Apua vieraassa kaupungissa

Keskusta-tunnusta voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa keskustaan johtaa useampi reitti päätieltä. Se osoittaa helpoimman tien.

– Mitä vieraampi kaupunki on, sitä enemmän merkistä voi olla apua. Symbolia voidaan käyttää aikaisemmin päätiellä kuin keskusta-tekstillä varustettua merkkiä, sanoo liikenteen ohjauksen asiantuntija Tuomas Österman Väylävirastosta.

Merkki voi olla avuksi myös kunnissa, joissa on monta taajamaa. Tällöin tunnuksella voidaan osoittaa jo pitkän matkan päästä kaupungin varsinainen keskusta, ja erottaa se näin muista taajamien keskustoista. Käyttöön jää silti myös vanha keskusta-tekstillä varustettu kyltti.

Avaa kuvien katselu Markku Hytti sanoo, ettei ole pyöräilijänä havainnut vielä Kotkassa uusia liikenneopasteita. Kuva: Noora Palola / Yle

Italiasta tuttu

Ulkomailla matkaillut saattaa olla nähnyt kyltin jo ennen sen rantautumista Suomeen.

– Suomeen mallia otettiin Italian vastaavasta tunnuksesta, kertoo Österman.

Kyltti on myös käytössä muualla Euroopassa. Keskusta-tunnus on helppo ymmärtää äidinkielestä riippumatta. Se on aikaisempaa keskusta-kylttiä kansainvälisempi.

Avaa kuvien katselu Anette Salmi ja Anniina Kuikka kertovat, että uusi merkki on vielä vieras. Kuva: Noora Palola / Yle

Lappeenrannassa kyltti tuli käyttöön etuajassa

Merkki kirjattiin uuteen tieliikennelakiin vuonna 2020. Kylttejä on tien varsille lisätty tämän jälkeen vähitellen. Toisaalta joissakin kaupungeissa kuten Lappeenrannassa opaste oli olemassa jo ennen sen kirjaamista tieliikennelakiin.

– Ensimmäinen opaste tuli sairaalan liikenneympyrään vuonna 2017, kertoo Lappeenrannan kaupungin yleissuunnittelupäällikkö Ville Alppisara.

Kaupunki otti merkin käyttöön opasteena, vaikka kyseessä ei tuohon aikaan ollut vielä virallinen liikennemerkki.