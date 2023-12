Polaroidista tuli bilekamera ja samalla niiden myynti räjähti – syntyi tämän vuoden joululahjahitti

Ennen digitaalisuutta katseltiin VHS-elokuvia, kuunneltiin c-kasetteja ja vinyylilevyjä, valokuvat kehitettiin paperille kymppikuviksi. Jos kuvat haluttiin heti nähtäväksi, käytettiin pikakameraa eli polaroidia.

Yhdeksänkymmentäluku oli taitekohta.

Kuvien kehittäminen paperille unohtui vuosikymmeneksi, koska suuret määrät kuvia voitiin taltioida helposti pilveen. Aivan viime vuosina ihmiset ovat kuitenkin jälleen alkaneet kaivata paperisia, kädessä hypisteltäviä kuvia.

Kaustislainen Hilda Uusivirta, 17, sai vuosi sitten joululahjaksi polaroid-kameran. Siitä lähtien kamera on kulkenut Uusivirran mukana joka paikassa.

– Bileissä, juhlissa, festareilla, mökillä ja koulussa, luettelee Uusivirta.

Avaa kuvien katselu Polaroid-kuvilla saa persoonallisen sisustuksen, joka kuvastaa huoneessa asuvan elämää ja muistoja. Kuva: Hilda Uusivirran kuva-albumi

Kuvia Uusivirta on ottanut paljon – niin paljon, että huoneen seinälle on muodostunut polaroid-kuvista tapetti.

– Tässä seinällä on iso määrä muistoja, joita on kiva katsella aina uudelleen.

Kuvista ei voi valikoida parasta, koska on vain yksi otos. Hilda Uusivirta

Polaroid-kameran kuvat ovat Hilda Uusivirralle ensimmäiset omat paperille kehitetyt valokuvat. Polaroidilla kuvaamisessa viehättää sen nopeus.

– Tulee fiilis, että kuva on otettu juuri siinä hetkessä. Hauskaa on myös se, että kuvista ei voi valikoida parasta, koska on vain yksi otos, Uusivirta sanoo.

Polaroid-kameralla kuvaaminen on suhteellisen kallista: yksi kuva maksaa 1–2 euroa.

– Onhan se kallista lystiä. Paljon on mennyt synttärilahjarahoja ja kesätyötuloja filmeihin, sanoo Uusivirta.

Avaa kuvien katselu Valokuvaharrastaja Manu Kerola yritti ottaa lehmästä samanlaista kuvaa kuin Pink Floydin albumin kannessa (vas.). Digitaalisella kameralla olisi ollut helppo räpsiä niin monta kertaa, että lehmä olisi saatu täsmälleen oikeaan asentoon. Polaroid-kameralla otetaan kuitenkin vain yksi kuva. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Polaroid-kameroiden myynti on räjähtänyt

Suomen Powerin myyntipäällikkö Jari Teräväinen kertoo, että Polaroid-kamera on yksi vahvimmista kasvajista valokuvausvälineiden myynnissä.

– Vuosi sitten, kun valmistajan haasteet komponenttien osalta loppuivat, pikakameroiden myynti lähti nousuun, sanoo Teräväinen.

Pikakameroiden suosiota selittää se, että yleisö on löytänyt valokuville uudenlaista käyttöä. Häissä ja syntymäpäivillä kuvia käytetään vieraskirjana, eli kaikki vieraat kuvataan ja laitetaan albumiin terveisten kera.

Toisena käyttäjäryhmänä ovat bilettäjät, jotka haluavat konkreettisia muistoja juhlimisesta.

– Sen lisäksi, että pikakamera on ilmiselvä jouluhitti, myynnin kasvu on ollut tänä vuonna kolminumeroinen viime vuoteen verrattuna, Teräväinen sanoo.

Vielä jokin aika sitten Power möi Suomessa pikakameroita kuukausittain kymmeniä tai enimmillään satoja, nyt puhutaan tuhansista joka kuukausi.

– Paperille jäävä kuva on tullut takaisin. Halutaan jotain konkreettista, ei vain kuvia pilveen tai tallentimelle.

Avaa kuvien katselu Ihmiset arvostavat konkreettista paperikuvaa. Se on kiva muisto, sanoo Aki Joki. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Power Kokkolan myymäläpäällikkö Aki Joki kertoo, että myyntivalttina on myös uusien polaroid-kameroiden muotoilu.

– Pehmeät muodot ja laaja värivalikoima kiinnostavat asiakkaita, sanoo Joki.

Myös Gigantissa merkittävä osa kameramyynnistä tulee pikakameroista. Myynnin kasvu on ollut Poweria maltillisempaa, mutta viime vuodesta pikakameroiden myynti on kasvanut 20–30 prosenttia, kertoo myyntipäällikkö Sami Kinnunen.

Polaroid-kameroiden pääasiallinen ostajaryhmä ovat perheet ja nuoret.

– Pikakamerat ovat edullisia ja siksi suosittuja, kertoo Kinnunen.

Myös joulupukille voi antaa lahjaksi käynnistä mukaan oman polaroid-kuvan. Sami Kinnunen, Gigantti

Pikakameran kuvakoko on sopivan pieni ja kuvan väri-ilme tuo retrotunnelman.

– Se on matalan kynnyksen joululahja. Myös joulupukille voi antaa lahjaksi käynnistä mukaan oman polaroid-kuvan, sanoo Kinnunen.

Polaroid-kuvista näyttely

Kokkolalainen Manu Kerola on harrastanut kuvaamista kaitafilmi-, video- ja järjestelmäkameroilla jo vuosia.

Uusi maailma avautui viitisen vuotta sitten kirpputorilta löydetyn 1980-luvun pikakameran kautta. Kerola sai kameran pilkkahinnalla.

Avaa kuvien katselu Manu Kerolan polaroid-kamera on 1980-luvun klassikko ja täysin toimintakuntoinen. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Kaupat tehtiin kympillä, koska vielä silloin polaroid-kameraan ei saanut filmejä. Tarkoitus oli ostaa kamera vain hyllyyn.

– Myöhemmin huomasin, että filmejä on alettu valmistaa uudestaan.

Tämän jälkeen Kerola otti vain harkittuja otoksia filmin kalleuden takia.

– Polaroid-kuvissa oli jotain uniikkia tunnelmaa, sanoo Kerola.

Avaa kuvien katselu Kokkolan Rantakadun Teboil on ikuistettuna polaroid-kuvaan. Se on yksi kuvista, joita Kerola otti Kokkolan 400-vuotisjuhlanäyttelyyn. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Kerolalle syntyi idea kokonaisen näyttelyn kuvaamisesta polaroid-kameralla. Hän sai apurahan filmin hankintaan, ja idea siirtyi toteutukseen.

Kerola halusi tallentaa viidenkymmen valokuvan sarjan Kokkolan 400-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 2020. Ne on julkaistu instagramissa kokkolapolaroid-tilillä.

– Kaikki kuvat on otettu aamulla ennen töihin menoa, koska silloin auringon valo on kaikista paras polaroid-kuvaamiseen.

Videolla Manu Kerola kertoo, miten sai polaroid-kuviinsa mahdollisimman pehmeän valon.