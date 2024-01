Seppo Jokisesta tuli menestynyt kirjailija, vaikka koulut jäivät kesken ja hänelle sanottiin ”sinusta ei tule mitään”

Seppo Jokinen on maamme suosituimpia dekkaristeja. Tamperelaisesta komisario Koskisesta on keväällä tulossa jo 29. kirja. On oikeastaan ihme, että Jokisesta tuli kirjailija, sillä hän kärsi koulussa lukihäiriöstä.

Avaa kuvien katselu Seppo Jokinen on kirjoittanut dekkareita Sakari Koskisesta pian kolmen vuosikymmenen ajan. Kuva: Katriina Laine / Yle