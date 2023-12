Tulivuorenpurkaus Islannissa voi jatkua jopa kuukausia – rakotulivuori syöksee magmaa ja tulta ilmoille säyseämmin kuin perinteisen näköiset tulivuoret

Suurin huoli kohdistuu läheiseen Grindavíkin kaupunkiin, joka on purkauspaikasta muutaman kilometrin päässä.

Islannissa nyt purkautuva tulivuori ei ole näillä näkymin aiheuttamassa samanlaista tuhkapilveä kuin vuonna 2010 tapahtunut Eyjafjallajökullin purkaus.

Tuhkapilven myötä Euroopan lentoliikenne lamaantui useiksi päiviksi.

– Tämä purkaus on syntynyt neljä kilometriä pitkään halkeamaan maankuoressa. Sieltä magma pääsee virtaamaan ympäristöön. Kyseessä ei ole millään lailla räjähdysmäinen purkaus, kuten Eyjafjallajökullilla, sanoo Åbo Akademin tutkimusjohtaja ja geologi Jussi Heinonen.

Rakotulivuoren purkaus alkaa yleensä voimakkaasti, kuten nytkin. Purkaus on jo laantunut vuorokauden sisällä.

– Mikään ei estä sitä, että lähitulevaisuudessa magmaa tulee lähteestä lisää, jolloin purkaus voi kasvaa. Tällä hetkellä Islannissa ollaan huojentuneita siitä, että purkaus ei tunnu voimistuvan, Heinonen sanoo.

Islanti on kahdella mannerlaatalla

Rakotulivuori tai purkaushalkeama on tulivuorityyppi, jossa purkaus tapahtuu keskuskraatterin sijaan pitkänomaisesta maankuoren halkeamasta. Halkeamat ovat yleensä muutamia metrejä leveitä, mutta ne voivat olla useita kilometrejä pitkiä.

Islannissa rakotulivuoret ovat usein pitkiä halkeamia, jotka kulkevat litosfäärilaattojen repeämävyöhykkeiden suuntaisesti.

– Osa Islannista on Euraasian ja osa Pohjois-Amerikan mannerlaatalla. Kun ne erkanevat, magma pääsee purkautumaan maan pinnalle, Heinonen sanoo.

Islannissa on myös perinteisemmän näköiseksi miellettyjä tulivuoria, kuten Katla ja Hekla, joissa on keskuskraatteri, josta purkaus tapahtuu. Rakotulivuoret ovat tyypillisiä Reykjanesin niemimaalle.

Rakotulivuorissa kivisula on helposti virtaavaa, juoksevaa kivisulaa. Siksi se ei aiheuta isoja räjähdyspurkauksia, kuten kraatteritulivuorissa, joissa kraatteri voi tukkeutua ja purkautua räjähdysmäisesti.

Asukkaat evakuoitu

Laavaa virtaa maankuoresta 100-200 kuutiometriä sekunnissa nyt kun purkaus on vielä alkuvaiheessa. Purkauksen on arvioitu kestävän reilusta viikosta joihinkin viikkoihin. Heinonen sanoo, että se voi kestää jopa kuukausia.

– Tällä alueella purkaukset ovat kestäneet aiemmin jopa kuukausia. Voi olla, että se kestää myöhään keväälle, ellei jopa vuoden verran.

Tulivuorenpurkaus on käynnissä Lounais-Islannissa, Reykjanesin niemimaalla, jossa on varauduttu purkaukseen jo useiden viikkojen ajan.

Suurin huoli kohdistuu Grindavíkin kaupunkiin, joka on purkauspaikasta muutaman kilometrin lounaaseen. Kalastajakaupungin 3 600 asukasta on evakuoitu jo viikkoja aiemmin.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että laava virtaa pois päin kaupungista. Tilanne on sinänsä ihan ok. Tietysti, jos purkaus jatkuu kuukausia, kuten jotkut purkauksista tällä niemimaalla on jatkuneet, tilanne voi muuttua.

Avaa kuvien katselu Maa halkeili Grindavíkissa jo marraskuussa. Kuva: Ragnar Visage / RUV

Laava virtaa maankuoren topografisia muotoja pitkin, kuten vesikin.

– Se virtaa sinne, missä on alavaa aluetta ja se pääsee purkautumaan. Tällä hetkellä se ei ole Grindavíkin kaupunkiin päin.

Laava voi päätyä myös mereen. Tällöin nähdään höyry- ja tuhkapatsaita, jotka voivat vaikuttaa hengitysilmaan.

– Purkauskeskus on kilometrien päässä merestä, joten en pidä tätä kovin todennäköisenä.