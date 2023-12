Vilkasta valtatietä liukastellaan yli pulkkaa vetäen: Joulupukin pajakylän liikenne on turisteille hengenvaarallinen

Reilun 60 000 asukkaan Rovaniemellä käy talven aikana arviolta 300 000 matkailijaa. Joulupukin pajakylä on suosittu kohde ja sen liepeillä näkee liikenteessä paljon ”läheltä piti” -tilanteita.

Joulupukin pajakylän vaarallinen Nelostien liittymä Rovaniemellä odottaa yhä pysyviä ratkaisuja turvallisuuden parantamiseksi. Bussien, taksien ja henkilöautojen vilkkaassa käytössä olevassa liittymässä risteilee myös matkailijoita, jotka ylittävät Nelostien jalan.

Visit Rovaniemen toimitusjohtajan Sanna Kärkkäisen mukaan päivittäiset vaaratilanteet huolestuttavat kaupunkilaisia, matkailuyrittäjiä, tienkäyttäjiä sekä matkailjoita.

– Me saamme jatkuvasti palautetta tien päältä ja matkailijoilta itseltäänkin, että risteysalue on koettu äärimmäisen vaaralliseksi. Pelottaa, että siinä tapahtuu jotakin.

Lapin ely -keskus asetti viime perjantaina tilapäisen 50 kilometrin nopeusrajoituksen pajakylän kohdalle.

Sanna Kärkkäinen toivoo Nelostien käyttäjiltä varovaisuutta.

– Meillä on ennätysmäärä matkailijoita ja erityisesti täällä Joulupukin pajakylän alueella ihmiset todellakin ylittävät tuota tietä, jossa ei siis ole suojatietä. He menevät tien yli liukkaalla kelillä ja vetävät jopa pulkkaa perässään. Kyllä siinä kohtaa täytyisi tietysti vauhtia hiljentää.

Kärkkäisen mukaan pajakylään tarvittaisiin suunnitelma liikenteen hallitusta kierrosta alueella. Lisäksi talvisin nopeuden rajoittaminen nelostiellä olisi perusteltua.

Kaupunki ei voi sulkea liittymää

Pajakylän varmaankin vilkkain sisäänajoreitti Nelostieltä on Shell-asemaa vastapäätä oleva Tähtikujan liittymä. Rovaniemen teknisten palvelujen toimialajohtaja Pertti Onkalo sanoo, että kaupunki pyrkii parantamaan alueen liikenneturvallisuutta, mutta Nelostien ratkaisut ovat ely-keskuksen vastuulla.

– Valtatie 4 on valtion maantie ja siinä maantie, liikennemerkit ja nopeusrajoitus on elyn vastuulla. Olemme hyvin perillä ongelmista ja asia on tuotu esille keskusteluissa elyn kanssa.

Helpoin ratkaisu onnettomuusriskien vähentämiseen olisi liittymän sulkeminen, mutta se vaatisi tiesuunnitelman muutoksen elyltä.

– Kaupunki ei voi katkaista tai muuttaa valtatie neljän liittymäjärjestelyjä maantiealueella. Tarvittavat järjestelyt sovitaan yhdessä Lapin elyn kanssa. Kaupunki voisi estää ajon alueella, jossa on asemakaava. Muutos todennäköisesti heikentäisi liikenneturvallisuutta, jos liittymästä ajo eteenpäin olisi estetty.

Onkalon mukaan elyn pitäisi laittaa liittymän kohdalla tiesuunnitelman muutos vireille. Muutos veisi Onkalon arvion mukaan kuitenkin vähintään vuoden.

Toinen napapiirin alueen liikenteen ongelmakohta, Lentokentäntien risteys, on saamassa liikennevalot ensi vuonna. Myös pajakylän ”takana” kulkeva Joulumaantie rakennetaan loppuun ja sen sekä Myllymäentien risteykseen tulee liikenneympyrä. Urakan hoitaa ely ja kaupunki osallistuu liikenneympyrän kustannuksiin.