Uusi Aquaman-elokuva maksoi satoja miljoonia dollareita, ja nyt siihen ei usko kukaan

Aquaman and the Lost Kingdomin ennustetaan floppaavan valkokankailla. Videolla käydään läpi epäonnisen tuotannon pääpointit.

Näyttää siltä, ettei kukaan ihan tiedä, mitä uudella Aquaman and the Lost Kingdomilla pitäisi tehdä. Yli 200 miljoonan dollarin hintaisesta supersankarielokuvasta ennustetaan isoa floppia.

Elokuvaa on leikelty uusiksi, päätähti Jason Momoan väitetään olleen kuvauksissa humalassa ja merten kuningatarta Meraa näyttelevälle Amber Heardille on vaadittu potkuja.

Tuotantoyhtiö DC Studios on jo hylännyt koko elokuvauniversumin, johon tänään Suomen-ensi-iltansa saava elokuva sijoittuu.

Suomessa Aquaman and the Lost Kingdomia ei esitetty toimittajille lainkaan ennakkoon. Ratkaisu on harvinainen ja kertoo yleensä siitä, ettei elokuva ole hyvä. Yle näki elokuvan kutsuvierasnäytöksessä.

Tällainen on yli 200 miljoonaa euroa maksanut spektaakkeli, johon kukaan ei näytä uskovan.

Avaa kuvien katselu Patrick Wilson (vas.) ja Jason Momoa näyttelevät velipuolia Aquaman and the Lost Kingdom -elokuvassa. Kuva: © 2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. TM & © DC

DC:n haaksirikko

Imax-teatterien penkit jytisivät jouluna 2018, kun Aquaman saapui elokuvateattereihin.

”Vallankumouksellinen elokuva ja kehitysaskel genrelle”, kirjoitti RogerEbert.comin kriitikko Matt Zoller Seitz elokuvasta, joka tuotti valkokankailla yli miljardi euroa. Nimiroolin näytteli Jason Momoa, sivuosissa nähtiin Nicole Kidman, Willem Dafoe ja Amber Heard.

Kun Ihmenaisesta kertonut Wonder Woman oli sekin niittänyt suosiota vuotta aiemmin, supersankarielokuvia tuottava DC Studios ratsasti aallonharjalla. Pystyisikö laadun ja suosion kanssa kompuroinut yhtiö viimein haastamaan Marvelin?

Viisi vuotta myöhemmin tarvotaan pohjamudissa.

DC Studios ja sen emoyhtiö Warner Bros. ovat julkaisseet reilun vuoden sisään neljä supersankarielokuvaa: Black Adam (2022), Shazam! Fury of the Gods (2023), The Flash (2023) ja Blue Beetle (2023). Ne ovat tuottaneet yhteensä vähemmän kuin Oppenheimer.

Supersankariväsymystä on ilmassa. Kilpailijastudio Marvelkin kompuroi, kuten tämän syksyn The Marvels -elokuva osoitti. Silti DC:n tilanne on vielä vaikeampi.

The Flashin julkaisua vaikeuttivat nimiroolin näytelleen Ezra Millerin kohut: Milleriä on syytetty väkivallasta, alaikäisen manipuloinnista ja kulttimaisesta toiminnasta.

Blue Beetle ja Black Adam olivat tuntemattomia hahmoja, eivätkä siksi kiinnostaneet. Shazamin päätähti Zachary Levy syytti floppaamisesta toksisia faneja ja huonoa markkinointia.

Avaa kuvien katselu Supersankari Salamaa (The Flash) näytellyt Ezra Miller pidätettiin keväällä 2022 pahoinpitelystä epäiltynä. Kuva: Tim Wright / MEGA / AOP

Elokuvien markkinointi on ollut vaikeaa, kun samaan aikaan mediassa kerrotaan, että kyseisten sankarien tarinat eivät ole saamassa jatkoa.

DC Studios yrittää kääntää kurssia ja aloittaa kaiken alusta. Vuoden 2022 lopulla ohjaaja James Gunn ja tuottaja Peter Safran palkattiin johtamaan tuotantoyhtiötä.

Kaksikko päätti unohtaa DC:n vanhat tarinalinjat ja uudelleenkäynnistää sarjan. Uuden DC-universumin starttaa Superman: Legacy (2025).

Fanit vastaan Amber Heard

Adressi, joka vaati Amber Heardille potkuja Aquaman-elokuvista, keräsi vuosi sitten miljoonia allekirjoituksia.

Aquaman and the Lost Kingdomissa Heardin rooli on paljon ensimmäistä elokuvaa pienempi. Ohjaajan mukaan päätös on tehty tarinan ehdoilla, mutta verkossa on spekuloitu, että syynä olisi näyttelijän maine.

Keväällä 2022 seurattiin entisen näyttelijäpariskunnan Johnny Deppin ja Amber Heardin oikeustaistelua. Oikeussalissa käytiin läpi väitteitä pahoinpitelyistä, seksuaalisesta väkivallasta, päihteidenkäytöstä, raivokohtauksista ja sänkyyn ulostamisesta.

Molemmat todettiin syyllisiksi, mutta yleinen mielipide kääntyi jo oikeudenkäynnin aikana Heardia vastaan. Heardista rakennettiin ”ilkeä äitipuoli, joka on junaillut juonensa”, mediatutkija Outi Hakola kuvaili Ylelle.

Avaa kuvien katselu Johnny Depp ja Amber Heard kävivät rumaa oikeustaistelua vuonna 2022. Kuva: Juha Metso / AOP, Shutterstock / AOP

Syyskuussa 2023 keskustelufoorumi Redditiin jaettiin Heardin terapeutin tekemiä muistiinpanoja, joita oltiin käytetty todisteina oikeudenkäynnissä. Niissä kuvailtiin Aquaman and the Lost Kingdomin kuvauksia, joihin Jason Momoa tuli väitetysti humalassa Deppiksi pukeutuneena.

Terapeutin muistiinpanojen mukaan Momoa oli myös toivonut, että Heard saisi kenkää tuotannosta. Niissä väitettiin myös ohjaaja James Wanin syrjineen Heardia ja syyttäneen Depp-oikeudenkäyntiä tuotannon lokaamisesta.

DC:n edustajat kiistivät väitteet.

Heard oli vähällä saada potkut ensimmäisen Aquamanin jälkeen. Syyksi sanottiin, ettei näyttelijällä ollut riittävästi kemiaa Momoan kanssa, mutta elokuvalehti Varietyn lähde kyseenalaistaa tämän.

Potkut peruttiin, kun Heardin ex-poikaystävän, miljardööri Elon Muskin, juristi uhkasi studiota oikeustoimilla.

Ei lehdistönäytöstä

Testiyleisöt eivät lämmenneet Aquamanin jatko-osalle, ja siihen järjestettiin peräti kolmet uusintakuvaukset. Väitetysti niissä elokuvaan muun muassa lisättiin aiemmista osista tutut Lepakkomiehet (Ben Affleck ja Michael Keaton), jotka leikattiin lopulta pois.

Ensi-iltaa on lykätty kolmesti.

Yle näki Aquaman and the Lost Kingdomin kutsuvierasnäytöksessä ensi-iltaa edeltäneenä iltana.

Pitkä tuotantoprosessi näkyy lopputuloksessa. Uusi Aquaman tarjoaa sekavaa, erikoistehosteilla ryyditettyä toimintaa ja kankeita one-linereita. Huumoria on jonkin verran, ja kutsuvieraat nauroivat Aquamanin ja hänen velipuolensa Ormin (Patrick Wilson) väliselle sanailulle.

Amber Heardin rooli on huomattavan pieni. Monessa kohtauksessa Mera on mukana vaitonaisena, katselemassa ja kuuntelemassa. Harvat repliikit ovat päähenkilön tukemista ja ekspositiota, juonen selittämistä katsojille.

Avaa kuvien katselu Yahya Abdul-Mateen II teki tänä vuonna DC:n kilpailijalle Marvelille Wonder Man -nimistä sarjaa. Hollywoodin lakot keskeyttivät kuvaukset, ja sarjan tulevaisuus on hämärän peitossa. Kuva: © 2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. TM & © DC

Yhdysvalloissa Aquaman and the Lost Kingdomin arvostelut ovat julkaisuvapaita 21. joulukuuta – vain muutamaa tuntia ennen ensimmäisiä ennakkonäytöksiä, ja vuorokautta Suomen-ensi-illan jälkeen.

Studiot perustelevat embargoja yleensä sillä, etteivät kriitikot paljastaisi elokuvan juonta. Oikea syy voi olla se, etteivät kriittiset arviot haittaisi lipunmyyntiä.

Ensimmäinen Aquaman tuotti avausviikonloppunaan Yhdysvalloissa yli 67 miljoonaa dollaria. Ennusteet lupaavat jatko-osalle vain 30–50 miljoonan dollarin viikonloppua.

Kirjoitushetkellä Aquaman and the Lost Kingdomin kaikkiin tuleviin näytöksiin Suomessa on Finnkinon teattereissa hyvin tilaa.