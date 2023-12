Joulukukat rakastavat suuria sanomalehtiä – digilehti ei juuri lämmitä

Kukkakaupassa on joulun alla vilskettä ja esillä olevat kauniit asetelmat ja tilaustyöt pitävät floristi, hortonomi Katri Sundvallin kollegoineen kiireisenä.

Lattiat ja rullakot ovat täynnä joulutähtiä, amarylliksiä ja erilaisia joulukoristeita.

– Tilauksia tulee koko ajan. Kyllä täällä saa asetelmia tehdä, Sundvall naurahtaa.

Floristi pakkaa asiakkaiden kukat moninkertaiseen sanomalehtipaperiin ja kukkapaperiin.

– Kaikista herkin joulukukka on joulutähti. Hän on herkkähipiäinen eikä tykkää kylmästä eikä vedosta.

Asiakkaat tuovat sanomalehtiä

Sanomalehti on ollut perinteisesti suosittu suoja pakkasia vastaan, koska sitä on ollut helposti saatavilla. Nykyään saatavuus on rajattua, mutta sanomalehtipaperi on edelleen ylivoimainen ykkönen pakkasia vastaan.

Broadsheet eli suurikokoinen sanomalehti oli pitkään Suomen yleisin formaatti. Nykyään suurista lehdistä ainoastaan Turun Sanomat ja Maaseudun Tulevaisuus ilmestyvät vielä broadsheetinä.

– Meillä on niin ihania asiakkaita, että he tuovat meille lehtiä, Katri Sundvall kertoo.

Avaa kuvien katselu Nippu Maaseudun Tulevaisuus -lehden sivuja käyttövalmiina rullana. Kuva: Anna-Mari Vuollet / Yle

Myös työntekijöiden lähipiiri kerää talteen isompia sanomalehtiä, joita toimitetaan kukkakauppaan ympäri vuoden.

Sanomalehtipaperia on saatavilla myös painotaloista. Turun Sanomia toimittava TS-yhtymä on pyrkinyt auttamaan yhteyttä ottaneita kukkakauppiaita. Heille toimitetaan pieniä määriä tuotannon sivuvirtoina syntyvää broadsheet-kokoista paperia, kuten painovirheellisiä lehtiä.

Toiminta on kuitenkin hyvin pientä ja se tähtää lähinnä hävikin vähentämiseen.

Floristi Sundvall uskoo, että niin kauan kuin Suomessa on metsiä, löytyy myös sanomalehtipaperia.

– Ykkösiä ja nollia on tosi paha kääriä. Nämä digilehdet eivät meitä paljon auta, Sundvall nauraa.