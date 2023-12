Onko tässä Suomen surkein tori? Viimeinenkin ympärivuotinen kahvilayrittäjä on lopettamassa

Marko Laitinen on pyörittänyt Jyväskylässä torikahvilaa kesät talvet viisi vuotta.

Jyväskylän kauppatori on erityisesti talvisin hiljainen, mutta varsinkin monille eläkeläisille torikahvila on ollut tärkeä kohtaamispaikka.

Jyväskylän kauppatorilla ainoa ympärivuotisesti toiminut kahvila on lopettamassa toimintansa ainakin toistaiseksi.

Torikahvila Kamun yrittäjä Marko Laitinen kertoo, että hän purkaa kahvilateltan ja sulkee kahvilan 23. joulukuuta.

Laitinen perustelee päätöstään sillä, että torimaksut ovat Jyväskylässä jo nyt korkeat, ja ne nousevat entisestään.

Kauppatorilla kahvilan vuosimaksu on tällä hetkellä 2 812 euroa ja autopaikan vuosihinta 343 euroa. Kaupunkirakennelautakunta vahvisti marraskuussa uudet torihinnat, jotka tulevat voimaan 1. toukokuuta 2024 alkaen. Pelkästään kahvilan ja autopaikan kustannukset Laitiselle nousevat hieman yli 300 euroa.

Laitisen mukaan lisämaksuja kertyy toriyrittäjälle markkina-aikoina, jolloin pitää maksaa järjestäjälle paikasta ja kesäaikaan ylimääräiselle terassille on vielä oma hintansa.

Torikahvila toimii teltan suojassa. Kuva: Heli Kaski / Yle

Laitinen arvioi, että Jyväskylässä kallistuva kadunvarsipysäköinti verottaa jatkossa keskustassa liikkumista ja torilla piipahtamisia entisestään. Hän toteaa, että Jyväskylässä torikulttuuri on sellaisella tolalla, että edes kaikki taksikuskit eivät osaa perille, jos tilaus on torille.

– Niin hiljaiseksi on mennyt kuin olla ja voi. Ihmiset puhuvat, että masentaa tulla keskustaan kahville, kun parkkimaksu on jatkossa kolme euroa tunti. Olen huolissani, mihin ihmiset sitten menevät, kun he ovat tottuneet käymään torilla, sanoo Laitinen.

Viimeisellä matkallakin torin kautta

Laitinen on pyörittänyt torikahvilaa viisi vuotta. Hän laskee maksavansa kahvilan pyörittämisestä kaikkiaan noin 5 000 euroa vuodessa. Asiakaspaikkoja teltassa sisällä on 26 ja kesäaikaan teltan ulkopuolella suunnilleen saman verran.

Torikahvilan asiakkaat ovat Laitisen mukaan valtaosin erityisesti talviaikaan eläkeläisiä. Monille heistä tori on kuitenkin tärkeä kahvittelu- ja kohtaamispaikka. Eniten torikuppilassa myydään kahvia, ruisleipiä ja leivonnaisia.

– Talvella tiedän 90-prosenttisesti kuka tulee mihinkin aikaan, tunnistan kävelytyylistä. Rouvat tuovat papat usein ostoksille mennessään parkkiin. Monet vakioasiakkaat sanovat tätä päivähoitopaikaksi.

Laitisen mukaan yksi vakavasti sairastunut vakioasiakas toivoi, että hänen hautajaissaattueensa kulkisi aikanaan torin kautta. Näin tapahtuikin, ja asiakkaat menivät ulos sitä katsomaan.

– Mielestäni se kertoo paikan tärkeydestä: hän halusi viimeisellä matkallaan torille.

Talviaikaan Jyväskylän torilla on öisin auki oleva grillibussi ja ajoittain myös yksittäisiä myyjiä. Kuva: Heli Kaski / Yle

Jyväskylän kauppatorin siirtämisestä Asema-aukiolle päätettiin jo vuonna 2016. Uuden torin rakentaminen on lykkääntynyt vuosilla muun muassa viereisen Kirkkopuiston laitaan sijoittuvan P-Paraatin parkkihallin rakentamisen viivästymisen takia.

Laitinen kritisoi Jyväskylän kaupunkia siitä, että ainakin hän on toriyrittäjänä hyvin epätietoinen siitä, millainen uusi Asema-aukiolle tuleva tori on käytäntöineen, maksuineen, ja millä aikataululla se mahdollisesti aukeaa. Laitinen sanoo, ettei hän ole vielä päättänyt, aikooko tulevaisuudessa pyörittää torikahvilaa uudessa paikassa.

– Minkä lehdestä luen, niin sen tiedän. Asia leijuu jotenkin tyhjän päällä. Eniten harmittaa ja ahdistaa koko torin tilanne, epätietoisuus ja epäselvyys tällä hetkellä.

Muutto Asema-aukiolle vuonna 2027?

Projektipäällikkö Pirkko Flinkman Jyväskylän kaupungilta toteaa, että uuden torin rakentamisaikataulu riippuu edelleen Kirkkopuiston Paraatiaukion alle rakennettavan pysäköintitalon sekä Vapaudenkadun paikallisliikenneaseman valmistumisesta.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että pysäköintitalo valmistuu ensi vuoden aikana, jolloin bussiliikenne pääsisi takaisin Vapaudenkadun pysäkeille vuoden 2025 aikana.

Torikahvilayrittäjä arvio, että kadunvarsipysäköinnin hintojen korotus hiljentää toria entisestään. Kuva: Heli Kaski / Yle

Tämän jälkeen alkaisi Asema-aukion rakentaminen torikäyttöön, ja muuttovalmiiksi se saataisiin vuonna 2027.

– Mukavin tilanne olisi, että päästäisiin silloin aloittamaan kesäkauden alusta, mutta sitä ei vielä kristallipallosta näe, Pirkko Flinkman sanoo.

Kaupunki on Flinkmanin mukaan tiedottanut torisuunnitelman etenemisestä ja aikataulusta torikauppiasyhdistystä, jonka on toivottu vievän tietoa eteenpäin kaikille torin toimijoille. Torikauppiaat ovat osallistuneet myös Asema-aukion suunnittelutyöhön.

Uudesta torista tehdään 2030-luvun ”tulevaisuuden tori”, johon tulee uutta toimintaa, Pirkko Flinkman sanoo. Toria elävöittämään toivotaan myyjien lisäksi esimerkiksi ruokarekkoja ja erilaista ohjelmaa.

– Sijainti Asema-aukiolla on keskeinen ja avoin, ja materiaalivalinnoilla ja valaistuksella siitä pyritään tekemään mahdollisimman houkutteleva ympäri vuoden.