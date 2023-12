Kuusamon Rukakeskus investoi voimakkaasti – Itä-Rukalle nousee uusi hotelli

Ski-Inn hotelliin tulee yli sata vuodepaikkaa sekä liiketiloja. Kyseessä on 10 miljoonan euron investointi.

Kuusamossa Rukakeskus investoi nyt voimakkaasti. Rinneyhtiö lähtee rakentamaan uutta Ski-Inn hotellia Itä-Rukalle Valtavaaran kupeeseen. Hotellin kustannusarvio on 10 miljoonaa euroa.

Uuteen hotelliin tulee yli sata vuodepaikkaa sekä liiketiloja ja ohjelmapalvelutoimintaa. Hotellin on tarkoitus valmistua kesällä 2025.

Rukakeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ville Aho sanoo, että Ski-Inn hotellia on suunniteltu jo vuosia.

– Hotelli on yksi avaus suunnitelmiin rakentaa Ruka Valleyn eli Itä-Rukan puolelle kävelykylä samaan tyyliin, kuin Länsi-Rukalla jo nyt on. Alueella on vielä paljon rakennusoikeutta, eivätkä investoinnit tähän jää, Aho toteaa.

Aho sanoo, että uusi Ski-Inn hotelli on kiinnostanut hyvin asiakkaita ja huoneistoja onkin jo varattu hiljaisessa myynnissä hyvin ennen kuin rakennustyöt ovat edes alkaneet. Varsinaisen markkinoinnin Rukakeskus aloittaa vielä ennen joulua.

– Riittävä majoituskapasiteetti on ollut Rukalla matkailun yksi pullonkauloista, jonka vuoksi majoitustiloja tarvitaan alueelle lisää, Aho sanoo.

Rukakeskus rakentaa Rukatunturin huipulle tulevan kahden vuoden aikana myös saunaravintolan, jossa ravintolapaikkoja on noin 150 ja sauna 30 henkilölle.