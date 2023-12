Suomi lisää raskaiden ammusten tuotantoa miljoonilla, ja se tuo kymmeniä työpaikkoja pikkukuntiin

Puolustushallinnon päätös kasvattaa raskaiden ampumatarvikkeiden tuotantoa tarkoittaa kymmeniä lisätyöpaikkoja Räjähdekeskuksen tuotantopaikkakunnille.

Puolustushallinto päätti vastikään investoida raskaiden ampumatarvikkeiden tuotannon kasvattamiseen 24 miljoonaa euroa. Se lisää tuotantokapasiteettia Suomessa merkittävästi, mikä mahdollistaa kotimaan huoltovarmuuden mutta myös Ukrainan pitkän aikavälin tukemisen aina 2030-luvulle saakka.

– Puhutaan useammasta kymmenestä henkilötyövuodesta. Haapajärvellä on tällä hetkellä maamme ainoa raskaiden ammusten lataamo, joten siellä työllistävä vaikutus on suurin, kertoo Puolustusministeriön Materiaaliyksikön erityisasiantuntija Frans Peltonen.

Peltosen mukaan työllistävää vaikutusta on luvassa muillekin Räjähdekeskuksen tuotanto-osastoille Ähtärissä, Keuruulla ja Niinisalossa.

Avaa kuvien katselu Puolustusvoimien Räjähdekeskuksen johtaja, insinöörieverstiluutnantti Vesa Kivelä Haapajärven lataamossa. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Noin 7000 asukkaan Haapajärvelle ammustuotannon lisäys tarkoittaa noin 30 uuden määräaikaisen työntekijän palkkaamista, kertoo Puolustusvoimien Räjähdekeskuksen johtaja, insinöörieverstiluutnantti Vesa Kivelä.

– Olemme lisänneet henkilöstöä jo aiemmin, mutta nyt tarvitsemme noin 30 henkilöä lisää. Uskomme, että tästä lähialueelta ammattitaitoista työvoimaa löytyy, kertoo Kivelä.

Hakijoilta vaaditaan toisen asteen koulutus ja kaikille valituille tehdään turvallisuusselvitys.

Puolustusvoimien väkimäärä Haapajärvellä kasvaa lisärekrytointien myötä noin 180 työntekijään.

Iso panostus kotimaiselle ammusteollisuudelle

Räjähdekeskuksen Haapajärven tuotanto-osasto valmistaa 155 millimetrin, 52-pituuskaliiperisen raskaan kenttätykin ammuksia, noin 40 kiloa painavia kranaatteja. Niillä on käyttöä Ukrainassa.

Avaa kuvien katselu Räjähdekeskus valmistaa Haapajärvellä räjähteitä ja tekee kunnossapitoa ja huoltotoimenpiteitä. Räjähteiden varastoinnista vastaa 3. Logistiikkarykmentti. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Puolustushallinto on kasvattanut raskaiden ampumatarvikkeiden tuotantoa määrätietoisesti jo aiemmin. Suomen ammustuotanto on jo nykyisellään moninkertaistunut Ukrainan sotaa edeltäneeseen tasoon verrattuna ja on jo merkittävä Euroopan mittakaavassa.

Puolustusvoimien mukaan Euroopan ampumatarviketuotanto laskettiin 1990-luvun jälkeen liian alas. Nyt siitä on muodostunut yksi tärkeimmistä kysymyksistä Ukrainan puolustustaistelussa.

Päätös lisätä tuotantoa tukee EU:n tavoitetta kasvattaa eurooppalaista ampumatarviketuotantoa Ukrainan tukemiseksi sekä vastaa ampumatarvikkeiden pitkän aikavälin kasvaneeseen kysyntään.