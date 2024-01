Sari Essayah tänään Ylen presidenttitentissä – mitä haluat kysyä häneltä? Kerro meille!

Sari Essayah on kristillisdemokraattien ehdokas. Hän pyrkii nyt toista kertaa presidentiksi.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Ylen Presidenttitentissä on tänään keskiviikkona Sari Essayah (kd.).

Essayah on kristillisdemokraattien puheenjohtaja. Hän on toista kertaa ehdolla presidentiksi. Essayah toimii Orpon hallituksen maa- ja metsätalousministerinä ja on aiemmin ollut muun muassa Euroopan unionin parlamentissa.

Presidenttitentti alkaa TV1:llä kello 21.00 ja kestää tunnin. Tentin voi myös katsoa Yle Areenasta.

Ehdokas pitää suorassa lähetyksessä kolmiminuuttisen puheen suomalaisille. Puheen jälkeen toimittaja Matti Koivisto tenttaa ehdokasta puolen tunnin ajan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, presidentin muista tehtävistä sekä ehdokkaan arvoista. Ehdokkaan linjaa arvioi myös kaksi politiikan asiantuntijaa.

Tentin lopussa juontaja Marja Sannikka esittää ehdokkaalle ne kysymykset, joita toimittajat eivät kysyneet. Tähän toivomme yleisön apua. Mitä haluat kysyä Sari Essayh'lta?

Kerro meille alta löytyvällä lomakkeella.

Yle tenttaa kaikki ehdokkaat yksi kerrallaan 3.-17.1. Järjestys on arvottu.