Vioittunut kiuas sytytti Hakunilan tulipalon – äiti ja neljä lasta kuoli

Vantaan Hakunilan lokakuinen huoneistopalo sai alkunsa saunan kiukaasta, tiedottaa Itä-Uudenmaan poliisi. Kerrostalon alimmassa kerroksessa Vantaan Hakunilassa syttyi tulipalo 8. lokakuuta, jossa menehtyi viisi henkeä, äiti ja neljä lasta.

Poliisi on tutkinut palon syttymissyytä yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

– Tutkimuksissa on todettu, että kiukaan kivitilan takaseinä on pullistunut lähes kiinni kiukaan takaosassa sijaitsevaan metalliseen ulkopintaan. Näin ollen kiukaasta on puuttunut sen ulkopintaa jäähdyttävä ilmarako. Tämän seurauksena saunan seinäpaneelit ovat syttyneet palaamaan ja palo on päässyt leviämään paneeleista eteenpäin, kertoo rikoskomisario Rauno Jämsä Itä-Uudenmaan poliisista.

Poliisi kertoi jo lokakuussa, ettei palaneen asunnon kiukaan päällä ollut tavaraa syttymishetkellä. Sen sijaan saunassa oli jonkin verran sinne kuulumatonta tavaraa, kuten vaatteita.

Onnettomuustutkintakeskus on kertonut tulipalon saaneen alkunsa asunnon saunasta. Otkesin mukaan sähkönkäyttötiedoista näkee, että saunan kiuas oli ollut päällä noin kaksi ja puoli tuntia ennen kuin tulipalo katkaisi virran.

Otkes tiedottaa omista tuloksistaan tarkemmin vasta tammikuussa.

Huoneiston kiuas on omistajan vastuulla

Taloyhtiöissä huoneistokohtaisen saunan kiuas katsotaan irtaimeksi omaisuudeksi ja se kuuluu osakkaan eli omistajan vastuulle, ei taloyhtiön vastuulle. Sen sijaan kiukaan huolellinen käyttö kuuluu myös huoneistossa asuvalle vuokralaiselle. Vuokralaisen tulee ilmoittaa asunnossaan havaitsemistaan puutteista ja vioista omistajalle ja taloyhtiölle.

Kiinteistöliiton juristi Tiina Räsänen ei ota kantaa yksittäiseen tapaukseen, mutta kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

– Kun vuokralainen asuu huoneistossa, hänellä on vastuu ilmoittaa havaitsemistaan puutteista vuokranantajalleen eli huoneiston omistajalle sekä taloyhtiölle. Vuokranantaja eli omistaja ei käy joka päivä paikalla, joten ilmoitusvelvollisuus on vuokralaisella, Räsänen sanoo.

Onnettomuustilanteissa joudutaan selvittämään, onko vika ollut normaalin ja huolellisen ylläpidon ja käytön yhteydessä havaittavissa. Vastaavasti on mietittävä, oliko vika normaalin, huolellisen ihmisen havaittavissa silmämääräisesti katsottaessa.

Vastuukysymykseen vaikuttaa myös se, onko korjaustarve ollut seinärakenteessa vai kiukaassa. Seinärakenteet kuuluvat taloyhtiön vastuulle, kiukaan kunnossapito-, korjaus- ja huoltovastuu puolestaan on omistajalla ja vuokranantajalla.