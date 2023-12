Hautauksia on nyt ruuhkaksi asti, ja siihen on monta syytä – loppuvuoden sumaa puretaan vielä helmikuussa

Tampereella seurakuntayhtymä on joutunut tekemään poikkeuksellisen päätöksen.

Kaupungin suosituin kappeli on niin ruuhkautunut, että siunaustilaisuuksia ohjataan nyt muualle.

Tampereen Kalevankankaan ison ja pienen kappelin kaikki siunausajat ovat varattuja joulukuussa.

– Kaikki tänne haluavat. Ei täällä pystytä siunaamaan niin paljon, sanoo hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtonen.

Jatkossa Kalevankankaalla siunataan vain Tampereen evankelisluterilaisiin seurakuntiin kuuluvia tai vainajia, joilla on hautapaikka Kalevankankaan hautausmaalla. Muut tamperelaiset ohjataan Lamminpään kappeliin ja ulkopaikkakuntalaiset omiin kotikuntiinsa.

Avaa kuvien katselu Kalevankankaalla siunataan vuodessa noin 950 vainajaa. Käytöstä poistetussa Vatialan kappelissa on siunattu 400–450 ja Lamminpäässä noin 450 vainajaa vuodessa. Kuva: Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Ruuhkautumisen taustalla on Vatialan siunauskappelin sulkeminen sisäilmaongelmien vuoksi. Myös hautausten määrät ovat selvästi kasvaneet.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kuolleisuus oli marraskuussa selvästi keskimääräistä korkeampaa. Samoin oli viime vuoden viimeisillä viikoilla.

Krematorioissakin on ruuhkaa

Helsingissäkin on huomattu, että kuolemia on runsaasti. Hautaustoimen päällikkö Risto Lehto Helsingin seurakunnista sanoo, että viime joulukuu oli ruuhkainen ja tilanne on nyt samanlainen.

– Todennäköisesti ruuhka näkyy meillä vielä tammi-helmikuussa. Esimerkiksi Malmin siunauskappelin seuraava vapaa perjantai- tai lauantaiaika on tammikuun lopussa.

Helsingissä omat haasteensa on tuonut se, että Honkanummen hautausmaan krematorio on ollut puoli vuotta pois käytöstä tulipalon vuoksi. Lehdon mukaan se aiheuttaa ruuhkaa muihin Etelä-Suomen krematorioihin.

Avaa kuvien katselu Tampereen seudun vainajat tuhkataan Kangasalan puolella Vatialassa. Krematorio on Tampereen evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän. Arkistokuva. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Tampereen seudullakin krematorion kapasiteetti on kovalla koetuksella ja lisäuunin hankkimista harkitaan, Jyrki Lehtonen kertoo. Vatialan krematoriossa tuhkataan lähes kaikki Tampereen ja lähikuntien vainajat.

Kirkkohallitus nopeuttaisi hautajaisten järjestämistä

Hautausten ruuhkautuminen on ongelma, johon Kirkkohallituskin kiinnitti huomiota viime joulun jälkeen.

Ruuhkaan on useita syitä: ihmisiä kuolee enemmän talvikuukausina, omaiset haluavat järjestää hautajaiset lauantaina, vuodenvaihteen juhlapyhien vuoksi seurakuntien henkilökuntaa ei riitä siunaustilaisuuksiin ja hautausluvan saamiseenkin voi mennä aikaa.

Kirkkohallitus muistutti yleiskirjeessään seurakuntia vainajaa kunnioittavasta kohtelusta. Siihen kuuluu, että hautaus toimitetaan ilman aiheetonta viivytystä eikä omaisten töiden ja muiden menojen pitäisi mennä vainajan siunaamisen edelle.

Avaa kuvien katselu Helsingissä Malmin hautausmaan kappeli on erittäin suosittu siunauspaikka. Kuva: Heini Rautoma / Yle

Kun tällä hetkellä aika kuolemasta hautaamiseen on tilastojen mukaan useimmiten yli neljä viikkoa, Kirkkohallituksen mukaan tavoitteen tulisi olla 2–3 viikkoa kuolemasta tai 1–2 viikkoa hautausluvan saamisesta.

Muissa pohjoismaissa hautaaminen tapahtuu jo nyt nopeammin kuin Suomessa. Esimerkiksi Tanskassa määräaika on kahdeksan päivää. Monissa kulttuureissa hautaaminen tapahtuu kolmen päivän kuluessa kuolemasta ja hautajaisten vuoksi vainajan läheisten kaikki muut menot saavat väistyä.

Jyrki Lehtonen on lukenut Kirkkohallituksen paimenkirjeen. Hän sanoo, että 2–3 viikon tavoitteeseen ei varmastikaan ikinä päästä.

– Tampereella tavoitteena on kuukausi. Jos siihen päästään, tilanne on hyvä.

Avaa kuvien katselu Jyrki Lehtonen muistuttaa, että vainaja voidaan siunata myös kirkossa tai haudalla. Tampereella ainoastaan Messukylän kirkolla on pieni säilytystila vainajille, joten kirkkosiunaus vaatii kuljetusjärjestelyjä. Kuva: Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Risto Lehdon mukaan Helsingissä kappelit ovat toiminnassa viitenä päivänä viikossa. Vaikka perjantai ja lauantai ovat suosituimpia hautajaispäiviä, esimerkiksi Malmin kappelissa on muinakin päivinä täyttä.

Hän ymmärtää myös omaisia, joille hautajaisten järjestäminen esimerkiksi keskiviikkoaamuna on hankalaa.

– Jos on työikäistä saattoväkeä, kyllä se vaatii järjestelyjä. Kun toimituksia on paljon, myös meillä on haasteita henkilökunnan riittämisessä.

Nopeampi hautaaminen vapauttaisi kylmätilaa

Nopeampaa hautaamista suositellaan myös siksi, että vainajien säilytystiloista on pulaa. Tampereella seurakuntien tiloissa on noin 130 paikkaa, jotka ovat koko ajan täynnä.

– Myös sairaaloissa on hyvin vähän säilytystiloja eikä lähikunnissakaan tilanne ole sen parempi, Lehtonen sanoo.

Yle kertoi TAYSin säilytystilojen ruuhkautumisesta tammikuussa.

Kirkkohallituksen mukaan säilytystilojen puute on yleinen ongelma Suomessa. Korona-aikana sairaalat joutuivat ottamaan käyttöön jopa kylmäkontteja.

Onko sinulla kokemuksia hautajaisten viivästymisestä? Pitäisikö Suomessakin hautajaiset järjestää nykyistä nopeammin?