Itärajalla ehdotusta raja-asemien sulkemista pidetään hätiköitynä, muttei mahdottomana: ”Turvallisuus edellä pitää mennä”

Vaalimaan raja-asema sulkeutui viime viikolla kuukaudeksi. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) on ehdottanut itärajan asemien pysyvää sulkemista.

Suomen itärajan raja-asemien mahdollinen lakkauttaminen vaikeuttaisi paikallisten asukkaiden elämää.

Itärajan kunnissa asuu paljon Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia, joilla osalla on myös perhettä ja sukulaisia Venäjän puolella.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) kertoi maanantai-iltana Ylen A-studiossa olevansa valmis harkitsemaan nykyisten raja-asemien vähentämistä.

Hänen mukaansa liki kaikki raja-asemat voitaisiin sulkea, jos Venäjä jatkaa hybridivaikuttamista itärajalla.

Menetykset miljoona euroa päivässä

Lappeenrantalainen kuljetusyrittäjä Jukka Jyrkinen on yksi heistä, joita raja-asemien lakkauttaminen koskisi.

Jyrkisen yritys HH-kuriiri on vienyt postia Venäjälle 35 vuoden ajan. Postin määrä on kuitenkin vähentynyt dramaattisesti jo aiemmin.

– Viimeisen puolen vuoden aikana postia on ollut ehkä kerran viikossa vietäväksi. Postikuljetusten liiketoiminta on mennyt sen verran pieneksi, että tässä on ollut jo harkinnassa, kannattaako tätä jatkaa.

Etelä-Karjalan yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Toropainen vahvistaa, että Venäjän aluetaloudellinen vaikutus on nykyisin olematon. Siksi raja-asemien sulkemisella ei olisi niin dramaattisia vaikutuksia yrityksiin.

– Vanha totuus on, että olemme menettäneet vuodesta 2014 lähtien jo miljoona euroa päivässä. Siitä voi ruveta laskemaan, miten isoista menetyksistä on jo nyt kyse.

”Hätiköity johtopäätös”

Jyrkinen vastustaa raja-asemien pysyvää sulkemista. Syy löytyy läheltä: hänen vaimonsa on kaksoiskansalainen.

– En lähtisi niin dramaattisiin sulkemispäätöksiin rajojen suhteen. Täällä on paljon kansalaisia, jotka tarvitsevat rajanylityspaikkoja perhesyiden ja muiden asioiden takia.

Pohjois-Karjalassa on yli 300 kilometriä itärajaa ja Niiralan rajanylityspaikka, jota hyödyntää esimerkiksi noin tuhat maakunnassa opiskelevaa venäläistä.

Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Markus Hirvonen pitää Jukka Kopran näkemystä hätiköitynä.

Hirvosen mielestä rajanylityspolitiikka muodostuu pitkällä aikavälillä osana ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja kauppapolitiikkaa, eikä nopeasti pidä tehdä kuin lyhytaikaisia ratkaisuja.

– Pitkän aikavälin ratkaisuja rajanylityspaikoista ja niiden tulevaisuudesta pitää tehdä monitasoisen harkinnan mukaan eikä keskellä kriisitilannetta, Hirvonen korostaa.

Avaa kuvien katselu Imatran kaupunginjohtaja Matias Hilden pitää ajatusta raja-asemien pysyvästä sulkemisesta hätiköitynä johtopäätöksenä. Arkistokuva. Kuva: Kari Saastamoinen / Yle

Myöskään Itä-Lapissa sijaitsevan Sallan kunnanjohtajan Erkki Parkkisen mielestä ratkaisuja rajanylityspaikoista ei kannata tehdä kriisitilanteessa.

Etelä-Karjalassa sijaitsevan Imatran kaupunginjohtaja Matias Hilden katsoo, että esimerkiksi Nuijamaan tai Imatran raja-asemien sulkeminen vaikeuttaisi liikaa yksityishenkilöiden elämää.

– Tuntuisi ehkä tässä tilanteessa varsin hätiköidyltä johtopäätökseltä.

”Turvallisuus edellä”

Kymenlaakson maakuntajohtaja Jaakko Mikkola kannattaa Vaalimaan raja-aseman säilyttämistä, jos rajanylityspaikkoja ruvetaan vähentämään. Hän kuitenkin korostaa sitä, että päätöksiä tehdään turvallisuus edellä.

– Aluekehitystä ei koskaan laiteta Suomen turvallisuuden edelle, Jaakko Mikkola sanoo.

Samoilla linjoilla on Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Satu Sikanen. Vaikka rajan pysyvä sulkeminen olisi iso muutos kaksoiskansalaisten ja heidän perheidensä arkeen, Sikaselta riittää ymmärrystä tuleviin päätöksiin.

– Korostan sitä, että turvallisuus edellä pitää mennä. Luotan siihen, että ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vastaavat tahot tietävät, mikä on oikea tapa edetä.