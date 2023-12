Ongelmavuokralainen voi saada lähdön entistä nopeammin, kun vuokra-asumista säätelevän lain uudistus etenee

Vaikka valtaosa vuokralaisista hoitaa asiansa hyvin, ilmenevät ongelmat ovat vuokrajärjestöjen mukaan entistä vakavampia ja niihin puuttuminen on hidasta ja tehotonta.

Vuokralaisen aiheuttamiin häiriöihin puuttumiseksi tarvitaan tehokkaampia keinoja. Tätä mieltä ovat sekä vuokranantajia että vuokralaisia edustavat järjestöt.

Oikeusministeriö asetti marraskuussa työryhmän arvioimaan nykyisen, 90-luvulta peräisin olevan vuokralainsäädännön uudistustarpeita.

Työryhmän työ on vasta alkanut, mutta keskeinen ongelmakohta on jo tunnistettu:

Keinoista tilanteeseen puuttumiseksi ollaan harvinaisen yksimielisiä. Kokosimme tähän juttuun Suomen Vuokranantajien ja Vuokralaiset ry:n kolme keskeistä ehdotusta.

1. Varoituksen antaminen helpommaksi

Ennen kuin toistuvaa häiriötä aiheuttavan vuokralaisen vuokra-sopimusta voidaan purkaa, hänelle on annettava kirjallinen varoitus.

Nykylaissa vuokranantajan on varmistettava, että varoitus myös tulee perille: vuokralaisen on siis esimerkiksi kuitattava postista noudettava kirje, vastattava sähköpostiin tai vuokranantajan on annettava varoitus todistajan läsnäollessa.

Usein ongelmavuokralainen kuitenkin välttelee vuokranantajan yhteydenottoja viimeiseen saakka.

– Näin varoitusta voi vältellä jopa kuukausia, ja tällä tavalla viivästyttää koko prosessin käynnistymistä. Samalla muut asukkaat joutuvat kärsimään kohtuuttoman pitkään, sanoo Suomen Vuokranantajien lakiasiainjohtaja Tarik Ahsanullah.

Koska nykylaki on vanha, se ei lähtökohtaisesti edes tunnista sähköpostia tai tekstiviestiä vuokralaisen ja vuokranantajan välisen kommunikaation muotona.

Vuokrajärjestöt haluaisivatkin, että esimerkiksi sähköpostitse laitettu varoitus katsottaisiin tietyn ajan jälkeen vastaanotetuksi – ilman kuittaustakin.

– Katsottaisiin, että varoitus on annettu tiedoksi esimerkiksi kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä. Se nopeuttaisi menettelyä huomattavasti nykyisestä, Ahsanullah sanoo.

Sama digitaalisten viestintäkanavien huomioiminen pätisi myös muuhun viestintään vuokralaisen ja vuokranantajan välillä.

– Nykylaki tuntee lähinnä kirjatun kirjeen, vaikka käytännössä vuokrasuhteet solmitaan ja päätetään Whatsapissa, tekstareilla ja sähköpostilla. Tässä on ihan käytännön uudistamisen tarve, sanoo Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita.

Viita huomauttaa, että on kuitenkin tarkasti pohdittava, mikä on riittävä aika, jonka jälkeen sähköposti katsottaisiin vastaanotetuksi. Vuokranantajien ehdottama kolme päivää on Vuokralaisten mielestä liian lyhyt.

2. Taloyhtiölle tietoa poliisikäynneistä

Valtaosa vuokralaisista hoitaa asiansa hyvin.

Kun häiriöitä ilmenee, ne ovat kuitenkin aiempaa vakavampia ja liittyvät aiempaa useammin esimerkiksi huumeisiin, sanoo Vuokranantajien Tarik Ahsanullah.

Pelkoa ja turvattomuutta aiheuttavasta naapurista ei välttämättä uskalleta ilmoittaa eteenpäin.

Siksi vuokrajärjestöt esittävät, että taloyhtiö ja vuokranantaja voisivat jatkossa saada tiedon, jos asuntoon hälytetään toistuvasti poliisit.

– Jos jossain asunnossa käydään vaikka joka perjantai-ilta, vuokranantaja saisi siitä pyydettäessä tiedon ja pystyisi puuttumaan tilanteeseen, sanoo Vuokralaisten Anne Viita.

Jos häiriköivälle vuokralaiselle joudutaan hakemaan häätötuomio käräjäoikeudesta, naapurit eivät aina uskalla tulla omalla nimellään todistajiksi.

Vuokranantajan on kuitenkin todistettava, että häiriöitä on todellisuudessa aiheutunut.

Poliisin antamilla tiedoilla olisi tätä tarvittavaa todistusvoimaa.

– Erittäin vakavissa tilanteissa poliisin raporteilla voisi olla isokin merkitys. Tällä hetkellä poliisi ei luovuta vuokranantajalle tai taloyhtiölle mitään tietoja, Ahsanullah sanoo.

3. Ongelma-asukkaan häätö nopeammaksi

Vuokranantajat ja vuokralaiset ovat yhtä mieltä myös siitä, että häätöprosessi täytyisi saada nopeammaksi.

Jos vuokralainen ei vapaaehtoisesti suostu poistumaan asunnosta, häätötuomio täytyy aina hakea käräjäoikeuden kautta. Se on hidasta.

– Kun häätöhakemus laitetaan käräjäoikeuteen, se voi viipyä siellä kolme, kuusi tai yhdeksänkin kuukautta, ja häiriö jatkuu koko sen ajan, sanoo Viita.

Viidan mukaan asian muuttaminen vaatii käytännössä lisää resursseja tuomioistuimelle tai lakimuutoksia.

Hallitusohjelmassa onkin oma kirjauksensa niin sanotun pienriitamenettelyn käyttöönotosta, mitä Vuokranantajat kiittelevät.

– Sitä ei niinkään ratkaista tässä työryhmässä, mutta asia liittyy juuri siihen, miten tällaiset häätöoikeudenkäynnit voitaisiin käsitellä nykyistä nopeammin, Ahsanullah sanoo.

Mutta onko vaarana, että häädön helpottuminen heikentäisi myös asiallisesti toimivien vuokralaisten oikeuksia?

– Se ei ole kenenkään tavoitteena, sanoo Vuokralaisten Anne Viita.

Viidan mukaan ei ole syytä puuttua häädön perusteisiin, vaan ainoastaan luoda nopeampia keinoja toimia silloin, kun perusteet täyttyvät.

– Yhteinen tavoite on asumirauhan saavuttaminen tilanteissa, joissa häiriö on pitkäaikaista ja toistuvaa.