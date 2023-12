”Taivas loimusi punaisena” – Reykjavíkissa asuva Matti Kallio kuvaa tulivuorenpurkausta häkellyttävän näköiseksi

Islannin Reykjavíkissa toistakymmentä vuotta asunut Matti Kallio sanoo purkauksen olevan osoitus siitä, että maan luonto on arvaamaton.

Islannin pääkaupungissa Reykjavíkissa asuva suomalaismuusikko Matti Kallio huomasi maanantai-iltana verkkouutisen siitä, että tulivuorenpurkaus on alkanut.

Hän meni saman tien kotitalossaan katsomaan, näkyisikö purkaus kaupunkiin saakka. Matkaa purkauspaikalta Reykjavíkiin on muutamia kymmeniä kilometrejä.

– Näky oli melkoinen, kun katsoin kattojen yli: taivas loimusi punaisena ja näkyi purkauspilvi. Se oli aivan häkellyttävän näköinen, hätkähdyttävä luonnonnäytelmä, hän kuvailee Ylelle.

Kallion mukaan tulivuorenpurkaus on iso puheenaihe nyt Islannissa. Sen huomaa sosiaalisesta mediasta ja uutislähetyksistä.

Tavalliseen elämään Reykjavíkissa tilanne ei toistaiseksi vaikuta.

– Toki on skenaarioita, että tuulen suunnasta riippuen voi tulla purkauskaasuja kaupungin suuntaan. Itsellänikin on kokemuksia siitä menneiltä vuosilta, miltä se tuntuu. Kurkkua kuivaa ja silmiä saattaa aristaa.

Kallio kehuu Islannin viranomaisia selkeästä tiedottamisesta.

Avaa kuvien katselu Matti Kallio on asunut Reykjavíkissa toistakymmentä vuotta. Kuva: Adam Murtomaa

”Islannissa asuessa täytyy olla varautunut kaikkeen”

Kallio on asunut Reykjavíkissa jo toistakymmentä vuotta. Hän huomauttaa, että Islannissa asuessa täytyy olla varautunut kaikkeen.

Reykjanesin niemimaalla on ollut on lokakuun lopusta alkaen runsaasti seismistä aktiivisuutta, joten tulivuorenpurkausta on osattu odottaa.

– Viimeisin tieto ennen eilisiltaa oli se, että aktiviteetti olisi rauhoittumaan päin. Siinä mielessä purkaus tuli kuitenkin vähän yllätyksenä, vaikka tiedemiehet eivät olleet missään vaiheessa sulkeneet pois sen mahdollisuutta, Kallio sanoo.

– Tämä on osoitus taas siitä, että tämä maa on arvaamaton ja välillä varoitusaika voi olla vaikka tunti.

Avaa kuvien katselu Tältä näytti kattojen yllä Reykjavíkissa. Kuva: Matti Kallio

Seuraavia päiviä ja viikkoja hän seuraa mielenkiinnolla.

– Olen kokenut aika monta purkausta ja maanjäristystä tässä maassa, mutta silti siihen ei totu koskaan. Nyt vain aika näyttää, kuinka kauan purkaus kestää. Täällä Islannissa mennään luonnon ehdoilla, eletään hetkessä ja seurataan tilannetta – eikä myöskään stressata liikaa tulevasta.

– Samalla täytyy myöntää, että kyllä tämä tuntuu itsestä eksoottiselta.